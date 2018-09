El secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, renunció este domingo a la conducción de la Confederación General del Trabajo ( CGT).

Schmid era uno de los tres secretarios generales del triunvirato que conformaba junto a Héctor Daer y Carlos Acuña, con quienes tenía desencuentros sobre la orientación de la central.

Dentro de los tres participantes del triunvirato, Schmid era uno de los que tenía un discurso más crítico a las decisiones gubernamentales que el del resto de sus compañeros.

Schmid junto a Daer y Acuña, una imagen que no se repetirá.

"Hace tiempo que Schmidt tenía diferencias con la CGT", dijo el dirigente camionero Pablo Moyano en diálogo con Radio10.

La semana pasada, el dirigente portuario había sido uno de los protagonistas del paro general. Ese día había advertido que "si no cambia el rumbo económico, el conflicto social va a seguir".

Entre los argumentos que brindó su entorno, la renuncia se debe a "motivos de salud" y algunas diferencias con el resto de la cúpula.



En ese contexto, el líder de "Dragado y Balizamiento" no solo se irá del liderazgo, si no que también ya no formará parte del comité ejecutivo.