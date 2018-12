En la tarde de este miércoles Daniel Scioli visitó los estudios de Crónica HD para dialogar con Chiche Gelblung. Allí, luego de algunas palabras previas a la entrevista, ambos conversaron sobre la actualidad del país, el Fondo Monetaria Internacional ( FMI), la provincia de Buenos Aires y las próximas elecciones.



Ante la consulta de Chiche el ex gobernador bonaerense y candidato a presidente en 2015 comentó: "La gente me dice 'Daniel, con vos teníamos la heladera llena'. Pero lo que quiero en esta época del año es transmitir tranquilidad y soluciones".



"Quiero proponer soluciones, hay una salida y estoy trabajando en eso. Cuando llegue el momento, no voy a ser indiferente y voy a asumir compromisos. Voy a someterme a la voluntad popular", agregó luego.



Sobre la intervención del FMI en nuestra economía sostuvo: "Las condiciones que impone el Fondo hace perder a la Argentina su independencia económica, una soberanía política".



"Tengo la experiencia para ir estudiando cada uno de los temas y no quedarme en lo que fue el Debate, en eso de 'cómo votaron eso, cómo no entendieron...", manifestó sobre el análisis que hizo tras perder los comicios.



Consultado por su proyecto comentó: "Los procesos internos deben potenciar a los candidatos. Y en el 2015 se dividió el peronismo. Hoy hablo con todos, respeto a todos los dirigentes. Y estoy hablando mucho con la gente".



"Hay gente que creyó en este Gobierno e invirtió y hay que darle la garantías de que se lo vamos a respetar, el que sea que venga", apuntó.



"Perder una elección presidencial por un punto, te genera la angustia de ver venir las políticas de ajuste. Y no son malintencionados, ellos creen en esto. Tenemos deuda e inflación récord. Yo proponía otro camino", aseguró en diálogo con Crónica HD.



"La gente cambia de gobierno cuando entiende que con otro puede estar mejor. Pasó siempre, ahora se entusiasmó con Cambiemos. No hay que volver al pasado y adaptar nuestros cambios. Y yo tengo mucha capacidad de adaptación por los golpes que recibí", recordó Scioli.



"Mi visión de la economía es la doméstica, la de la pequeña y mediana empresa. Monitoreamos estos indicadores. Y vemos también la evolución de la deuda", dijo en materia económica.



Y más tarde subrayó: "Tenemos que sacarnos la deuda de encima. El Gobierno no hizo el esfuerzo en producir, por eso tuvo que tomar deuda. Nosotros tenemos todas las materias primas, el complejo agropecuario más moderno del mundo. Y en Argentina hay déficit de alimentos"



"Hay que tener mano justa. No puede ser que vas a laburar a las 5 de la mañana y te roban el celular. Soy partidario del rigor del Estado en defender la seguridad de las personas", aclaró al respecto de la seguridad.



"Mi voluntad de servir a la Argentina, de la pasión que siento por la convicción de mis ideas... Me considero con la experiencia y las ideas de poder llevar adelante el compromiso y hacerlo bien" respondió en cuanto a una posible candidatura y subrayó: "Estoy convencido de que puedo sacar a la Argentina adelante".



"A la gente le preocupa la inflación, la economía y la seguridad. Lo que tengo en claro es que tengamos cuidado con la volatilidad internacional. Cuidemos nuestro mercado, no estemos dependiendo de lo que les pasa a los otros países", dijo sobre la actual gestión.



Mientras que por último señalo: "Estamos condicionados por el Fondo y por el alto endeudamiento. Pero el país se levanta de abajo hacia arriba, con los trabajadores. Hay que construir un nacionalismo moderno".





