"En la vida hay dos caminos: o resignarse o luchar, y yo siempre elegí luchar", dijo Daniel Scioli ayer, en Mar del Plata, al presentar el libro "El otro camino", sobre su gestión y su vida. Acompañado por dirigentes como Julián Dominguez y Sergio Berni, quien hizo públicas sus aspiraciones para competir por la gobernación bonaerense, el ex candidato presidencial repasó la actualidad y dejó propuestas en lo que se leyó como un virtual lanzamiento electoral.

En las últimas semanas, Scioli se reunió con dirigentes del kirchnerismo pero también del peronismo federal, con quienes dialogó buscando la unidad opositora. "Este libro llega en el marco de los esfuerzos que se están haciendo por la unidad, en la diversidad, para hacernos eco de lo que sentimos en la calle: "Únanse para defendernos". Y no se trata de hacer una alternativa para sacar a alguien, sino de recuperar los derechos perdidos".

En el mensaje del ex gobernador bonaerense hubo un párrafo destacado para Mar del Plata, "la ciudad que me marcó para siempre, porque acá empezó mi carrera deportiva. Salí último en esa carrera de enero del 86. Aquí empezó mi carrera política, aquí volví después del accidente, acá también gané un campeonato mundial y sentí que eso me exigía volcar esa experiencia en otros ámbitos".

A lo largo del libro, Scioli cuenta en uno de los capítulos el accidente en el que perdió su brazo derecho. "Siempre lo hago desde la esperanza. A mí me cargan, cuando salgo a correr o charlo con la gente, me cargan del con fe y esperanza pero yo pienso que desde la resignación no podemos avanzar. Mandela decía que en la vida hay dos caminos: resignarse o luchar, y a mí me gusta la buena lucha, y me gusta el desafío que tenemos".

En el capítulo "El otro camino", incluye una serie de diez propuestas, entre las que se destacan, la rebaja de impuestos a la producción y de las retenciones a productos industrializados, un Acuerdo Social para el Desarrollo; la recuperación del salario y las jubilaciones; la discusión de un sistema previsional que se sostenga en el tiempo; la desdolarización de las tarifas de los servicios, entre otros puntos.

Por último, Scioli se expresó a favor del debate de un nuevo Régimen Penal Juvenil que incorpore todos los instrumentos que protejan los derechos humanos de los menores, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño.