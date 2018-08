Cristina del Carmen López Valverde, senadora que representa a la provincia de San Juan, que había sido duramente criticada en las redes sociales al haber declarado que que no leyó el proyecto de ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo y que sería irresponsable decidir sin antes informarse al respecto, hizo su descargo explicando a qué se refería y desde que punto de vista.



"Vengo del mundo de la academia y este tema me llevó a informarme. Por ahí trascendió en las redes sociales que voto por la negativa porque no he estudiado el tema, pero no quiero pensar en malas intenciones, sino en una mala interpretación", explicó Valvederde durante su exposición en el recinto, al argumentar por qué votaría en contra del proyecto que venía de la Cámara baja.

"No quiero que mis cuestiones sean el argumento de mi fundamentación y de mi voto, que es negativo. Soy conservadora, porque me quedé en el tiempo, porque tengo mis años. El voto tiene que ver con mi función parlamentaria, nunca negué mi postura. Tengo que ser vocera de la sociedad: la mayoría, tal vez porque sea conservadora", sostuvo la senadora sanjuanina.

La realidad es que previo a la sesión en el Senado, a la legisladora peronista de San Juan le preguntaron cuál sería su posición en el caso de que se llegase a tratar en el recinto un proyecto alternativo a la legalización del aborto, era en definitiva el "plan B" de los que están a favor del aborto legal.

Concretamente le preguntaron si votaría a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo. La respuesta fue que sería poco serio votar una iniciativa a la que no pudo acceder ni analizar. "Si se diera, no estaría dispuesta a ser tan 'ligera' desde el punto de vista de la responsabilidad que me compete", afirmó.

La respuesta de la senadora fue malinterpretada, ya que muchos creyeron que "el proyecto que no había leído era el que se debatió en el recinto", que venía con media sanción de Diputados, que proponía la legalización del aborto y fue rechazado en la Cámara alta por 38 votos negativos contra 31 positivos.

La realidad es que López Valverde se refería al Plan B presentado por Lucila Crexell, del Movimiento Popular de Neuquén, que plantea cambios en el Código Penal y que exime de prisión a las mujeres que aborten hasta la semana 12 del embarazo.



Más tarde y tras su correspondiente exposición, votó en contra del aborto legal.



En este video, se expresa López Valverde sobre el IVE previo a su votación