No hubo consenso durante el debate por la ley impositiva en la provincia de Buenos Aires y, tras pasar por un cuarto intermedio, se cayó la sesión de este viernes en la legislatura bonaerense, por lo que no hay fecha hasta el momento para continuar con el tratamiento.

Desde el sector oficialista, criticaron la postura de la oposición, al acusarla de que no tuvo "voluntad de discutir".

El jefe de gabinete provincial, Carlos Bianco, se quejó de que se enteró "por los medios de que al final no iban a dar quorum" en tanto que sostuvo que estaba "todo muy complicado" porque vio que "los diputados y senadores de Juntos por el Cambio se estaban yendo de vacaciones, en shorcito".

Bianco subrayó que no entendieron nunca porque no quisieron "sentarse a discutir" con ellos y remarcó que estaban "dispuestos a discutir punto por punto" y "abiertos a ser constructivos".

"Si esto siguiera, no sé con quién tengo que negociar. No es una oposición ni constructiva, ni responsable ni seria" apuntó el jefe de gabinete provincial, al tiempo que enfatizó que los legisladores de la oposición "recibieron indicaciones desde París" en referencia a la ciudad en donde se encuentra de vacaciones la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Bianco subrayó que "las características del proyecto buscan aplicar actualizaciones por la inflación generada durante el anterior Gobierno" y que la intención es bajarle los impuestos "a los más pobres".

Desde el bloque de Juntos por el Cambio exigen que se baje la presión tributaria programada, en especial contra el sector del Campo, que alcanza el 75% sobre las grandes superficies.

La caída de la sesión de este viernes fue el segundo revés que recibió el gobierno de Axel Kicillof durante los últimos dos días, tras no haber logrado avanzar con la iniciativa para aumentar 54% promedio los gravámenes en la provincia.