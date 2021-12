El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, suscribieron diferentes acuerdos para construir viviendas y mejorar el hábitat a miles de riojanos y riojanas.

Según se informó oficialmente, en el marco del Programa Federal Casa Propia, sellaron el compromiso para la construcción de 1.000 viviendas más en territorio riojano, que se suman a las 900 que fueran suscriptas en enero pasado.

Así fue la rubrica que permitirá la construcción de 1.000 viviendas.



Además, mediante este mismo programa, se entregó la No Objeción Financiera para ejecutar 73 nuevas unidades habitacionales en Chamical, 66 en Rosario Vera Peñaloza y 44 en Sanagasta.



Asimismo, se otorgó a La Rioja la No Objeción Financiera para construir otras 32 viviendas, un Centro de Día y una pileta en Chilecito, en el marco del subprograma “Casa Propia-Casa Activa”, que lanzado junto al PAMI, busca garantizar el acceso a la vivienda y a un envejecimiento activo a las personas de la tercera edad. En total, la inversión del Gobierno nacional para todos estos proyectos supera los $1.319 millones.



Por otra parte, Ferraresi le entregó al gobernador la no objeción para adjudicar el proyecto “Infraestructura urbana, nexo cloacal y obras de mitigación en zona Gran Pomán, ciudad de Chilecito”, que será financiado por el Gobierno Nacional con más de 170 millones de pesos, y destinado a promover y materializar el acceso a un hábitat adecuado.