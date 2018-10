, quien fue esposa, ex secretario de, se entregó a la Justicia este lunes, t ras la orden de detención librada por el juez Claudio Bonadio el último sábado, en el marco de la causa sobre presunto pago de coimas en la obra pública..El ex secretario de Obras Públicas, el financistay el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), habían señalado a Muñoz como el hombre que recibía bolsos con dinero, supuestamente destinado a la familia Kirchner.