Con el sorpresivo pico de casos registrado ayer, el gobierno nacional estiró el anuncio de la nueva fase de la cuarentena para mantener diversas reuniones con los infectólogos y especialistas que asesoran al presidente.

Esta mañana, el ministro de Salud Ginés González García -que también está en Olivos- mantuvo una teleconferencia con un grupo reducido de ellos para analizar el cuadro de situación y considerar el riesgo de los próximos pasos.

Más allá de eso, el funcionario fue claro al ingresar a la quinta presidencial: dijo que se evalúan "no solamente los números, sino también variables sociales y económicas". Es decir, más allá del pico de casos, mantendrían el plan de retomar la fase 3 con algunas aperturas adicionales en el AMBA.

Carla Vizzotti expone durante la reunión que mantiene el Presidente, Alberto Fernández, junto con el equipo de asesores de la pandemia. (Foto: Presidencia)

Además de Alberto Fernández y González García, participaban de la reunión el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; e integrantes del comité asesor como Pedro Cahn, Mirta Roses y Angela Gentile, entre otros.

"No me gusta la palabra flexibilización, se pueden abrir ventanas y otras posibilidades, como alguna apertura a comercios de barrio, pero no está decidido todavía", dijo el titular de la cartera de Salud, quien reiteró que "no hay una vacuna mejor que el aislamiento", dando otra señal de lo que será el mensaje que dará mañana el presidente, en el que hará fuerte hincapie en la responsabilidad individual ante la apertura.

El aumento de casos del miércoles

Esta mañana, uno de los miembros del comité que asesora al gobierno, el infectólogo Tomás Orduna afirmó que la cifra de 4.250 nuevos infectados registrada ayer fue "una piña en los dientes" de cara a la próxima fase de la cuarentena que se iniciará el sábado próximo.

"Veníamos de siete u ocho días de un amesetamiento de entre 3.000, 3.500 (casos) y todos estábamos viendo que eso podía ser, de alguna manera, el estar en la cumbre, con ese número oscilante; pero eso nos demostró que un día podemos subir 700, 800 casos justo cuando hay que decidir, o está decidido, el repuje final de cómo va a ser el arranque del fin de semana", sostuvo Orduna en declaraciones a la radio AM750.