E l jueves pasado, cuando Elisa Lilita Carrió llegó sorpresivamente a la Casa Rosada, se produjo un revuelo. La agitada jornada por la situación económica y las perspectivas de un “viaje a la Luna”, en el precio del dólar, conmovió a todo el país y más, lógico al gobierno de Mauricio Macri.



Este se encontraba reunido con todo el gabinete económico tratando de salir del último atolladero que se generaba en torno a su gestión.



El Presidente concreta encuentros con todo el mundo, dejando de lado un principio que había sustentado hasta ahora, de superar “él solo” la situación. Ahora llama por teléfono a los economistas, los cita en la Rosada o en Olivos y hace lo propio con otros dirigentes gremiales y empresarios, muchas veces en forma reservada, para evitar el contacto con la prensa. De todas maneras, la presencia de la legisladora, fundamental creadora de Cambiemos, cambió toda la estrategia de ese día en la Casa de Gobierno.



Además, Crónica tuvo la satisfacción profesional de mantener un contacto exclusivo con ella, cuando salía de la sede gubernamental. No vio al Presidente, ese jueves así lo dijo ella. Sí vio a la mano derecha presidencial: Marcos Peña. Hizo una serie de apreciaciones exclusivas, que fueron difundidas por todos los medios captando las pantallas de Crónica HD. El viernes, en tanto, Lilita fue a Olivos. Dicen que no vio al jefe de Estado y almorzó con un grupo de funcionarios, siempre con la inamovible presencia de Peña. Informaron que Macri había abandonado la sede de Wineberg y Villate para “recorren diferentes zonas del Gran Buenos Aires”.



Este cronista, con sus largos años dentro de la Casa, confirmó, sin embargo, que “Macri y Carrió se encontraron en Olivos un ratito apenas y hablaron”. Luego se pudo saber también que antes de ir a la quinta habían celebrado un interesante diálogo telefónico. Después de esta descripción, el punto neurálgico de lo que este escriba sacó en concreto de estas jornadas de movilidad intensa, es que “la inflación es imparable y lo que más me preocupa en estos momentos”, apreciación directa de la legisladora. Otros aspectos también fundamentales que surgen, no de su palabra pero sí de un simple gesto que con un olfato de años logramos interpretar: Macri quiere vetar la ley que impida aumentar las tarifas, pero hay que aguardar, habrá muchas negociaciones para evitar ese “cimbronazo”.



Sólo una palabra de Carrió a este medio: “Esperen, esperen. No se apresuren”. Algo más para señalar: la comodidad que tuvieron los periodistas para trabajar durante la presencia de Carrió y de otras figuras, apoyados en la buena voluntad del personal de seguridad y de los efectivos policiales del servicio de la Casa de Gobierno. Seguimos contando.



¿Hasta cuándo?

Esta noticia es sobre un periodista y compañero de trabajo, que sufrió un hecho que quiero registrar. Hace unos días nuestro colega Javier Carrodani, de la sección Política de Crónica, fue atacado con fines de robo. Recibió un fuerte golpe en la cabeza con una herramienta y se salvó -como le dije y lo repito- “de casualidad de que le hicieran un gran daño”.



Estaba llegando a su casa, en Liniers, después de una jornada de trabajo y cayó en medio de un forcejeo con el malviviente. Éste finalmente se escapó sin sacarle nada, pero Javier debió concurrir a un nosocomio para descartar una lesión grave. ¿Alguna vez las autoridades tomarán una medida “definitiva” para que estos asesinos -porque sin duda lo sonsean encerrados por siempre?



Al colega la solidaridad y el apoyo de todo “Crónica” y de todos los periodistas de la sala de Casa de Gobierno, que se extiende a otros ciudadanos que día a día tienen temor de salir a la calle. ¿El interior en Olivos? Se reunieron el Presidente y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Se hizo un amplio repaso de la situación en todo el país. Parece que se prepara una convocatoria a todos los gobernadores en la quinta de Olivos. Todavía no está decidido. Dicen que el Presidente quiere “hablar con todos”. En tanto, circuló la versión de que en el encuentro de Macri y el ministro se trató la evaluación de la imagen del gobierno. Se nota la caída de los números del Presidente, pero también, “en algo” la de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, como lo anticipó “Crónica” el domingo anterior. A poner las barbas en remojo señoras y señores. Macri pide aclaración En este segmento de Breves y Sabrosas registramos todo. En la a) revelamos una versión: el Presidente pidió aclaración o detalles más precisos de un informe del Indec y de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad, durante el segundo semestre de 2017 en Buenos Aires. El primero dice que hay un 9 por ciento de pobres y el segundo marca un 17 por ciento. ¿Quién tiene la razón? b) También le llegó al Presidente: un estudio realizado por una conocida consultora dice que al 53 por ciento de la población no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. En el conurbano se muestra con más fuerza. c) Una acción bien positiva: el titular de Medios de Comunicación, Hernán Lombardi, propone un vasto programa de producciones, visitas internacionales ciclos y eventos para el mes de mayo. Todo en el Centro CCK y, también todo en forma gratuita. Atención: la d) El viernes, muy temprano, en la Casa Rosada hubo una reunión de todo el gabinete económico “bastante polémica” y de allí surgió la decisión de que Nicolás Dujovne salga a explicar todo lo que está ocurriendo en el mercado. e) Nuestras condolencias a la familia de Marina Carabajal, quien fuera directora nacional de Fortalecimiento de Prácticas Democráticas desde marzo. Falleció hace algunos días de una grave y penosa enfermedad. “Charlas de café” A veces hay corrillos en el amplio hábitat que es la Casa Rosada, de los propios funcionarios. Algunos le llaman “charlas de café”. Allí surgen los cambios de opiniones, a veces polémicas y, por ejemplo, algunas altas jerarquías no dejan de señalar “por ahora no hay cambios”, al referirse a la integridad del gabinete, pero no descartan que “en alguna escala de jerarquías” se produzca alguna modificación. En tanto, se felicita al ministro Frigerio: se enteraron que es el ministro que mejor imagen tiene dentro del gobierno. Qué tal. Mientras tanto, algunos rechazan la figura de Domingo Cavallo y miran de reojo las noticias y versiones que se publican cuando registran que el número uno tuvo una conversación con él. “Es sólo para escuchar una opinión”, dicen los cercanos al gobierno. Los espero el próximo fin de semana en estas páginas y Crónica HD. Chau.