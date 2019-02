El PJ mendocino lanzó "Construyendo Unidad", un nuevo espacio político que competirá por la gobernación en las elecciones de septiembre con el objetivo de hacerle frente al oficialismo del actual mandatario provincial, el radical Alfredo Cornejo. Si bien aún no tiene candidatos, si tiene un fuerte reclamo: "Que cesen las proscripciones a los intendentes del PJ".



El presidente del peronismo local, Guillermo Carmona, aseguró que están "trabajando en una propuesta para salir de la profundísima crisis que sufre" la provincia, en tanto que le exigió al gobernador que "cesen las proscripciones" a los intendentes justicialistas con aspiración de candidatearse.



"Queremos que cese el apriete sobre la Corte provincial en relación con la decisión que la Justicia tiene que tomar con la proscripción de los intendentes justicialistas para participar de las nuevas elecciones", señaló en diálogo con los medios.



El diputado nacional Omar Félix se sumó al reclamo y aseguró que a cuatro de los jefes comunales proscriptos se les da "la excusa de una mejora institucional que no es real". "Hay que terminar con las reelecciones indefinidas. Si se plantean reformas institucionales, deben ser por los caminos correctos y no buscando sólo fines electorales", advirtió.



Por otro lado, Carmona atribuyó la situación social y económica en Mendoza a la "gestión abandonada" del gobernador de la UCR, en el "peor momento de la provincia", y le pidió al mandatario que "se dedique a gobernar".



Félix, en el mismo sentido, explicó que la provincia está entre las más bajas a nivel salario de los empleos registrados, por lo que acusó a la administración local de no hacerse "cargo de los temas" y de "disfrazar en el orden institucional" el avasallamiento de las instituciones.