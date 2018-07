Por Roberto Di Sandro

En medio de un verdadero clima de tensión, llegó a la Argentina la jefa del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Cenó el viernes con el Presidente en Olivos y anunció la instalación definitiva en el país de una oficina. Seguirá "en un control estricto" las alternativas del ajuste dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri, para terminar con la inflación, que dijo "se reducirá el año venidero". En la comida, matizada por mayoría de verduras y pescado, intervino la esposa del Presidente, que le preparó un plato especial con alimentos vegetarianos extraídos de la huerta que funciona en la residencia. En tanto, los otros participantes de la comida -todo el gabinete económico- habló sobre el futuro y cómo se cumplirá el plan de reducir al máximo el déficit que conforma una quita del presupuesto de casi trescientos mil millones de pesos. Mientras, los ministros de Economía del G20 participan de un evento en Buenos Aires, que también incluye la presencia de la jefa de la institución crediticia, que se ha convertido, según las lenguas de la población, "en el verdadero Ministerio de Economía de la Argentina". Desde de la otra vereda, donde los sufridos ciudadanos reciben el ajuste constante de un programa sumamente cruel, sectores institucionalizados y de los que no lo son, solicitan el rechazo de las medidas que se adoptan, pidiendo inclusive un contacto directo con la dama del Fondo, a quien ha dado en llamarse "la dama del tijeretazo". Hay más detalles.



Gobernadores: deciden



Ciertos gobernadores, alineados algunos con el gobierno, aprueban la presencia del Fondo, pero otros hacen presente su rechazo revelando que "de ninguna manera aceptarán más ajustes y despidos". De allí que la semana a iniciarse mañana ve cubierta la agenda del Presidente, así como del ministro del Interior con pedidos de entrevistas individuales o globales con ambos. Quieren saber definitivamente cuál es el papel que les toca jugar a los mandatarios provinciales y no quieren quitas que lastimen los bolsillos de la gente. La CGT también quiere hablar con el FMI.



Reportaje inédito



El otro día, el Presidente fue a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Se celebraba un nuevo aniversario de la entidad. Su presidente comenzó haciendo una descripción de lo que hizo, hace y seguirá haciendo la institución. Realzó el propósito de ayudar a lugares que necesitan una mano dentro del contexto que vive el país en materia social y luego, oh sorpresa, comenzó a iniciar un verdadero reportaje al jefe de Estado. Requerido sobre temas candentes, el mandatario contestó de inmediato con una larga referencia. A su término, los aplausos le daban el tono del momento. Así, sucesivamente. Preguntas con descripciones previas y respuestas con aplausos de inmediato. Un reportaje novedoso que a alguien como este escriba, testigo de tantos actos de celebración de la institución, sorprendió porque siempre se escuchó primero la palabra del titular de la Bolsa y cerraba siempre el mandatario de turno. Por primera vez, entonces, un reportaje novedoso, pero a la vez insólito, que dejó como resultado esta interpretación: el Presidente pudo decir lo que deseaba y no logró hacerlo el día anterior, en la conferencia de prensa, donde hubo una sola respuesta para poner como título: Nada. Juzgue usted señor lector.



1) El timbreo ya no es muy seguro. Parece que el Presidente dejó de hacerlo. Puede ser en algún momento, cuando esté todo preparado. La seguridad está puesta al máximo al servicio del mandatario. En la quinta de Olivos los distintos senderos están custodiados y observan quiénes entran y quiénes salen. Son medidas lógicas y se extienden por todo el país cuando el jefe de Estado sale. Patricia Bullrich y su equipo trabajan en eso, constantemente.



2) No va a La Rural. Macri viaja a Sudáfrica, pero termina la visita antes del 27, día en que se inaugura oficialmente el evento del campo. Sin embargo, dice que se quedará "unos días más". Lo reemplazará uno de sus ojos: Marcos Peña.



3) El otro día, en el mismo recinto de Palermo, se honró la memoria de uno de los hombres que estuvo siempre al lado de los trabajadores rurales, Gerónimo Momo Benegas. Los laburantes lo honraron.



4) "El Despertar", se llama. Es un espacio de jubilados que cuenta ahora con un nuevo equipo de alfabetización digital. Los abuelos están firmes al lado de la modernización. La inauguración estuvo a cargo de Gustavo Posse, el intendente de San Isidro y está ubicada en Boulogne. Fue la última de este bloque.



...y si no que...



Uno busca detalles, dentro de las entrevistas que puede palpar en la semana sobre temas candentes. El de la presencia del Fondo, es sin duda un hecho impactante que crea tensiones a cada paso. A través de voces, a quienes creemos, sabemos que durante la cena del viernes en Olivos se pudo preguntar a la dama que conduce el Fondo cuál sería la situación si no se puede ajustar tanto y la plata que ofrece la entidad "no alcanza". Las diferentes opiniones derivan en "hay que hacer un esfuerzo más de ajuste. Es la única manera que el monto 50.000 millones de dólares ya otorgado pueda alcanzar". También se preguntó pero "sino..." o "cómo se hace...?" Una respuesta recorrió el salón -ya se había escuchado antes cuando Lagarde tuvo reunión con el equipo económico antes de cenar- y fue: "Aumentar impuestos y tarifas". Silencio total.



La amistad vale



Crónica estuvo presente. El Día del Amigo fue celebrado por la Asociación Amigos de la Calle Corrientes. Allí estuvieron sectores de las fuerzas vivas, comerciantes de casi todas las Pymes, quienes en medio de un clima de fuerte amistad enarbolaron una sensación positiva: que el país funcione de una vez. Habló el titular de la entidad, Gustavo Luraschi, y luego lo hizo el mentor de esta movida, don Eduardo Dosisto, ahora titular honorario de este espacio. En breve contacto con nuestro diario agradeció "toda la difusión que este diario y el medio televisivo le dan a todas las realizaciones que hace la Asociación". Aquí el clima de afecto y solidaridad fue el protagonista de esta jornada tan especial, que es el Día del Amigo. Hasta el domingo y dos días antes a las 21 por Crónica TV. Buena semana.