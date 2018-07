Por Roberto Di Sandro

El Decano

70 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

El propio gobierno nacional ya aceptó que se viene una gran recesión. En el último informe de la semana elevado por el gabinete económico al presidente Mauricio Macri, los números dicen que “a fin de junio la inflación superará el tres por ciento”. El jefe de Estado no pudo hasta ahora vencer esta situación, pese a que apeló a todos los recursos posibles, sin resultados. De allí se confirmó una noticia que publicamos varias veces en este espacio: la reunión con todos los gobernadores y otras figuras de peso político que se agregarán al encuentro. Dentro de diez días, Macri sentará a su alrededor a los que comandan las provincias.

La Casa Rosada u Olivos serán el escenario para tratar el presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo y cuyos lineamientos básicos son avalados por los gobiernos del interior. Lo que no se respalda es la aplicación de despidos y de otras alternativas que golpean sobre el ser humano. Un gobernador, expeditivo y convencido dijo: “Nada de despidos”. Pero agregó: “Sí productividad en todos los sectores”. En las últimas horas, en la quinta presidencial de Olivos hubo una serie de reuniones.

También un momento para sufrir como todos los argentinos la derrota ante Francia que nos dejó fuera de la Copa del Mundo. Dicen que a Macri, un Presidente bien futbolero, le cambió el rostro y una gran bronca y tristeza lo embargó al final del encuentro. Ahora lo que le crea una preocupación imparable es superar la inflación y buscar la manera de poder salir de esta recesión que, según reconoció el ministro de Economía y Finanzas, Nicolás Dujovne, se extenderá hasta fin de año. Siempre al decir de los que saben dentro del gobierno, “se comenzará a crecer el año venidero”. Hay una versión que señala la intención del Fondo Monetario Internacional de que la Argentina debe tener un gran apoyo político -que en estos momentos no se ve- para continuar las negociaciones. El tiempo será testigo de lo que pasa.

Momentos difíciles

Muchos son los sectores de la actividad nacional que quieren tener un diálogo directo con el Presidente. Pero que se anuncie y no se mantenga en reserva. Por eso hace horas todos los gobernadores anticiparon que Macri los ha convocado “para dentro de diez días”. A la luz de un diálogo amplio quieren, tanto el número uno como las figuras que presiden las provincias, “se sinceren sobre la situación presupuestaria y cómo puede bajarse el déficit”. De allí que el ministro que debe prepara el evento, o sea Rogelio Frigerio, está elaborando el programa de acción para esos momentos. Se admite la vigencia, en la actualidad, “de momentos difíciles en el ámbito económico y social y por eso hay que agruparse en una sola idea: salir de esta grave situación”. Ahora veremos de qué manera habrá que “pasar un nuevo invierno de los tantos que ha pasado el ciudadano que el de esta vez es mucho más duro que los anteriores”, según palabras y voces que surgen tanto del lado oficial como del que no es.

Mención que vale

Crónica asistió hace pocos días a la celebración del cumpleaños de un trabajador. Es directivo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) del distrito de Tres de Febrero. Allí, Roque Rolando Lucanto cumplió años y con emoción en sus ojos agradeció. Acudieron todos sus compañeros y el titular de la seccional, Raúl Torres, mientras el equipo que se empeña en una tarea brillante le acompañó en el homenaje. El doctor Alejandro Collia y la doctora Teresa Iturburum hablaron sobre los proyectos encarados en el área de salud y tanto el agasajado como Torres se encargaron de hacer un análisis bien claro y preciso sobre la situación que viven los trabajadores. Pero algo destacó aún más el momento: la presencia de Mariana y Leonel Miguel, los hijos de aquel gran dirigente gremial que fue Lorenzo Miguel. Los aplausos coronaron el momento y nuestro jefe de Publicidad, Josué Tobares, junto con nuestro compañero Tony Ortiz llevaron la representación de Crónica. Son momentos sumamente emotivos que vale la pena mencionar.

Breves y sabrosas

Las de hoy no se basan en rumores, trascendidos, grageas o perlitas. Son noticias oficiales pero con diferentes gustos. Aquí van: “Vamos a combatir el trabajo en todos los campos de la Argentina”. Lo dijo Ramón Ayala, secretario general de Uatre. Añadió: “Pediremos a todos los ministerios de Trabajo del país que se llegue a eso”. ¿Podrán? Macri dijo: “Queremos una Argentina justa, con toda la verdad sobre la mesa”. Alguien le replicó: “Perón dijo ‘queremos una Argentina justa, libre y soberana”. Y lo hizo con hechos. ¿Y usted? ¿Desobedecieron? Es lo que se piensa en la Rosada de funcionarios que fueron a ver el Campeonato del Mundo, a pesar de que el mandatario lo había prohibido.

Dicen que cuando vengan van a tener que justificar la desobediencia. Seguro que algún invento pondrán sobre la mesa. Lo escuchamos el otro día a unos metros de Balcarce 50: “Dicen que Marcos Peña señaló que hay que fortalecer el diálogo y la democracia”. La voz preguntó: “¿Entonces por qué escuchan y luego hacen lo que quieren ellos?”.

Osvaldo Cornide, ex titular de CAME fue sobreseído de una acusación que le hicieron en la Oficina Anticorrupción del gobierno. El ex dirigente ha iniciado una demanda de dos millones de pesos contra el acusador. Un recuerdo imborrable: acto en homenaje al 44° aniversario de la muerte del general Juan Domingo Perón. Lo hará el Instituto del mismo nombre que preside un peronista de ley, Lorenzo Pepe, el miércoles a las 18. ¿Qué pasa con las prepagas? Otro aumento y van... ¿Hasta cuándo el gobierno permitirá estos incrementos? Fue la última de este bloque.

Campo y comedores

El Presidente dispuso estar en “sesión permanente” con dos de sus figuras esenciales en el ámbito económico: Dujovne y Luis Caputo, titular del Banco Central (BCRA). Ambos trazan informes directos sobre el dólar y la recesión que se avecina. De tal manera que esos encuentros se concretaron ayer y están previstos más para hoy -a pesar de ser domingo- y mañana.

El martes, en tanto el campo irá a la Casa Rosada. Será recibido por el primer mandatario, que les dirá que seguirán bajando las retenciones a la soja, desmintiendo así los rumores sobre una acción contraria. Acudirán a la entrevista los miembros de la Mesa de Enlace. Respecto de los timbreos que suele encabezar el gobernante máximo, se han reducido debido a que ha surgido un cierto clima de amenaza en cuanto a las visitas que se hacen a distintos barrios para tratar de explicar las políticas. Asidua concurrente a gobierno y Olivos es la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Se pudo saber que le informa a Macri de cómo crece día a día la demanda de comedores populares debido a la gente que se queda sin trabajo. Es una preocupación de la funcionaria y, por supuesto, de todos. Veremos qué dice el gobierno. En siete días volvemos. Antes, el viernes, por Crónica HD a las 21.15. Buena semana.