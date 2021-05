El presidente Alberto Fernández afirmó este martes que "nos tiene que doler el número de 500 muertos diarios" por coronavirus y señaló que no hubiera querido "restringir la circulación, pero no hay otro modo que no sea ese" para combatir la pandemia. Aunque descartó de plano una vuelta a Fase 1, incluso por un "tema sociológico".



"Me parece que, en estos términos, debemos seguir" con las restricciones, aseveró el el Presidente esta mañana en declaraciones a Radio 10 respecto de la continuidad de las medidas para hacer frente a la segunda ola de coronavirus más allá de este viernes, cuando vence la vigencia de las actuales.

Ante la consulta sobre cómo tomó el rechazo de algunas jurisdicciones al último DNU presidencial que estableció restricciones hasta el viernes 21 de mayo, Fernández sostuvo que lamenta “el tiempo que han perdido porque definitivamente soy muy respestuoso de las libertades individuales”.

Además, sobre las restricciones vigentes en las zonas donde hay alto riesgo epidemiológico, aseguró: “Lo último que hubiese querido es, de algún modo, restringir la circulación y el relacionamiento entre la gente, pero no hay otro modo que no sea ese”.

Fernández también se refirió a la discusión con la Ciudad sobre la presencialidad de las clases en medio de las restricciones por la pandemia de coronavirus y dijo: “Me hicieron ir a la Corte y quién tenía razón”.

No obstante, el mandatario aprovechó para enviar un mensaje a los referentes de la oposición que rechazan algunas de las restricciones que el Gobierno intenta mantener: “Yo lo que pido es que se entienda lo que está pasando y que, además, se hagan cargo”.

Y agregó: "Esta mayor cantidad de casos es el resultado de decir que la vida siga como si no ha pasado nada. Está pasando en la Argentina un problema muy serio que es pandemia, que es un virus que circula entre nosotros, nos contagia y nos mata. Por lo tanto, nos tiene que doler cada vez que vemos el número de 500 personas muertas en un día. Nos tiene que doler, nos tiene que llamar a la reflexión”.