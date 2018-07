El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, aseguró que el préstamo del FMI "otorga un respaldo de confianza a la Argentina en el nivel de activos, que con suerte no necesitarán pero lo tienen".



"Estamos a favor del préstamo del FMI. Obviamente, participamos y formamos parte de esa facilidad que se otorgó", aseveró el funcionario



Durante una conferencia de prensa en la tercera reunión de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G20. "Se ha restaurado la confianza. No veo razones por la cual en este momento necesiten más fondos", agregó Mnuchin



A su vez, el secretario remarcó las "oportunidades" que hay en la Argentina. "Hay oportunidades tremendas aquí. La reformas del gobierno, y la combinación de cómo se manejan esas reformas y el programa del FMI es alentador", aseguró Mnuchin, aunque prefirió cierta reserva: "Hay asuntos, reformas sobre las que el Gobierno está trabajando específicamente que no quiero comentar públicamente", señaló.



Por su parte, Christine Lagarde, directora gerente del FMI, también apoyó a la administración del gobierno argentino y pronosticó que "la economía va a mejorar hacia inicios de 2019 y 2020".