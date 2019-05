El Justicialismo obtiene en la noche del domingo alrededor del 52 % de los votos para el candidato a gobernador Sergio Ziliotto, contra el 32 % del postulante de Cambiemos, Daniel Kroneberger. Los números corresponden a alrededor del 20 % de los votos escrutados.

Esta no es una elección más. Su importancia es fundamental para nuestra provincia. ¡Vayamos todos a ejercer nuestro derecho democrático!#ProyectoVerna pic.twitter.com/ZiImOrwEM9 — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) 19 de mayo de 2019





Votando con mucho entusiasmo, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático. Hoy cada pampeano con su voto, tiene la oportunidad de ir definiendo el futuro de nuestra provincia. Es un día de la #democracia. pic.twitter.com/fLVhLNdKGP — Daniel Kroneberger (@Dkroneberger) 19 de mayo de 2019

En esta carrera por la gobernación además de Ziliotto y Kroneberger, disputan la gobernación Daniel Robledo (Pueblo Nuevo), Rubén Ojuez (Frente Popular Pampeano), Luis Solana (PS), Juan Carlos Tierno (Comunidad Organizada), Jonatan Gómez (MST) y Gladys Flores (Desde el Pie).

Mientras tanto, en Santa Rosa, dieron pelea el actual intendente, Leandro Altolaguirre (Cambiemos), que apuesta a la reelección con el apoyo de la gente para "continuar con el proyecto de ciudad de cara al 2050", y el referente de La Campora y candidato del FREJUPA, el kirchnerista Luciano Di Napoli, quien hizo su campaña alineado a la figura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se manifestó confiado en que esa alianza ganará los comicios de este domingo tanto en la categoría en la que él compite así como también en la de gobernador.

#EleccionesEnRed

Votó @copetedinapoli en la mesa 64 del Colegio Ciudad de Sta Rosa

Afirmó que se elige un modelo de provincia y se mostró muy contento por la fórmula Fernández-Fernández que anunció @CFKArgentina

"Fue un gesto de grandeza enorme en búsqueda de la unidad", dijo. pic.twitter.com/7bKFIT3d7h — RadioKermes-FM 106.1 (@radiokermes) 19 de mayo de 2019

La ministra de Desarrollo Social de La Pampa, Fernanda Alonso. se consagró durante esta jornada como la primera mujer que ocupará la intendencia de General Pico, la segunda ciudad en importancia de la provincia, al ganarle al actual diputado nacional del PRO Martín Maquieyra, quien reconoció la derrota.

"La gente no nos apoyó en su mayoría pero hay un montón que lo hizo y un agradecimiento a ellos. Me hago cargo de mi parte pero el PJ viene ganando hace 36 años en La Pampa y no lo podemos adjudicar a (Mauricio) Macri que viene gobernando desde hace tres años", declaró Maquieyra.

Por su parte, Alonso afirmó: "es un momento de mucha felicidad, era el momento que estábamos esperando".



"La gente optó por seguir sosteniendo un gobierno peronista en General Pico y en la provincia de La Pampa, contra un modelo de Gobierno nacional que no le garantiza nada al pueblo pampeano", añadió.



Maquieyra fue candidato a intendente por el PRO y tras la derrota de esa fuerza en las PASO ante el radicalismo, el 17 de febrero último, prácticamente trabajó solo en la campaña, atento a que los referentes más importantes, como Javier "Colo" Mac Allister, que perdió con el radical Daniel Kroneberger la postulación a gobernador, desaparecieron de la escena política pampeana.



Alonso es ministra de Desarrollo Social y pertenece al riñon del "vernismo". Desde el momento de su candidatura llevó adelante una fuerte campaña en la ciudad para dar a conocer su propuesta de gobierno encolumnada detrás del proyecto del gobernador peronista.

Por otro lado, el intendente de Santa Rosa Leandro Altolaguirre (Cambiemos), reconoció horas después del cierre de los comicios, la derrota en la capital de La Pampa frente al candidato del Frente Justicialista Pampeano (FREJUPA), Luciano Di Napoli, quien pertenece a la agrupación de La Cámpora.

Altolaguirre dijo: "Ya habrá tiempo para analizar el resultado, pero las urnas son las que hablan y no hay que echarle la culpa a nadie. Hicimos todo lo posible desde la gestión, pero encontramos una ciudad fundida y destruida".