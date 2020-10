En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes del último año de escuelas públicas técnicas pudieron regresar a actividades escolares presenciales, de acuerdo a la habilitación para la concurrencia opcional que rige desde ayer. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodíguez Larreta, supervizó esta mañana el retorno en la Escuela Técnica N°27 Hipólito Yrigoyen del barrio de Monte Castro.

Bajo estrictos protocolos sanitarios, con la modalidad de grupos reducidos de 9 alumnos y en espacios abiertos, avanza el plan para acoplar las clases virtuales dispuestas por la pandemia del coronavirus con las presenciales. . Junto a la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, visitaron el establecimiento educativo ya listo para recibir a los estudiantes de los últimos años de cada nivel educativo. La Ciudad continuará en el "proceso escalonado de apertura" de escuelas con chicos para que "puedan tener vinculación con sus compañeros y puedan cerrar un ciclo", explicó la ministra porteña. "Esta semana terminan de abrir once colegios y todas las Técnicas, más el resto de las escuelas medias y algunas primarias. Así vamos a ir en un proceso escalonado de apertura con los chicos", sostuvo la funcionaria de la Ciudad. . En diálogo con radio Rock and Pop, la integrante del Gabinete de la ciudad subrayó que "no es la vuelta a clases tal como se estaba en marzo" y destacó que "lo que se busca es que los chicos puedan tener la vinculación con sus compañeros y puedan cerrar un ciclo". . Asimismo, Acuña señaló que ya contactaron a los jóvenes que estaban fuera del sistema educativo y precisó que "ya están siendo integrados en tres polideportivos de la Ciudad" bajo estrictos protocolos sanitarios para evitar contagios de coronavirus.