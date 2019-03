Este jueves se realizó el segundo encuentro de "Almuerzos en Crónica", un espacio de debate y análisis para intercambiar ideas sobre la realidad nacional. Para esta ocasión fueron invitados Margarita Stolbizer, Claudia Balagué, Juan Manuel Casella y Jorge Forte.

Con la opinión de intelectuales, políticos, especialistas y personalidades de distintos sectores junto a autoridades del Grupo Crónica como el CEO, contador Raúl Olmos, y el vicepresidente, doctor Marcelo Carbone, se busca la forma de encontrar caminos para un país mejor. "Quienes nos sentamos a esa mesa convocada por Rául Olmos no pensamos lo mismo y no venimos de los mismos sectores. La diversidad nos enriquece, al contrario de lo que piensa el gobierno que cree que dialogar los debilita", aseguró sobre el encuentro Margarita Stolbizer, líder del partido GEN.

Stolbizer, sobre la realidad en este año electoral y la posición del oficialismo, sentenció que es "un gobierno desorientado que no le encuentra la vuelta a los problemas que ellos mismos habían subestimado. No me preocupa el destino electoral, me preocupa mucho más qué es lo que cada uno puede aportar para que en la Argentina efectivamente se discuta cómo salir de estas situaciones".

Quien también estuvo presente en este segundo encuentro de almuerzos fue el radical Juan Manuel Casella. "Tenemos que evitar la profundización de una grieta que nos está quebrando como país. Tenemos que ofrecer alternativas, una apertura en el campo político, ejemplos convocantes para los jóvenes y volver a cultivar las ideas, y no solamente el electoralismo", aseguró, y agregó: "La reunión ha sido muy positiva en el sentido de articular una propuesta donde vamos a seguir trabajando para buscar esos contenidos que estamos necesitando".

Si bien los invitados a este ciclo son de diversos sectores e ideologías políticas, existen puntos de la realidad en las que los participantes coinciden, como "trabajar en una alternativa para nuestro querido país que no dependa de una grieta sino en la que haya una verdadera propuesta con políticas de Estado. Un verdadero encuentro entre los argentinos que nos permita coincidir en cosas tan importantes", expresó la ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué.

El sector de salud estuvo representado por el médico cirujano Jorge Forte, quien aseguró que este tipo de encuentros "son ámbitos de enriquecimiento mutuo, con miradas desde distintos lugares de los que nos toca enfrentar en las realidades cotidianas". Este es uno más de los encuentros que busca el debate, la reflexión, el intercambio de ideas y el pensar entre todos un camino que direccione cambios hacia un país mejor.