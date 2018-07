Por Luciano Bugner

@lucianobugner

La última vez que gremios docentes y funcionarios bonaerenses se sentaron a la misma mesa fue el viernes 20 de abril. Es decir, hace 80 días que la negociación salarial en la provincial está congelada. "Hay 20 provincias que ya arreglaron sus salarios. En Buenos Aires están dando aumentos acorde a la inflación", detalló Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación nacional.

Los maestros, en tanto, realizarán asambleas mañana y el miércoles para definir una medida de fuerza. Aquel lejano viernes, en el Ministerio de Economía provincial, funcionarios de María Eugenia Vidal ofrecieron un aumento salarial del 10% en el primer semestre del año en tres tramos: 5% retroactivo a enero 3% en abril y 2% en junio. El rechazo, hasta este lunes, no se convirtió en una nueva oferta.

En ese marco, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (Suteba, Udocba, Amet y Feb) realizará asambleas en todas las escuelas entre el martes y el miércoles. Los maestros informaron que allí se tratará "la precarización laboral; las persecuciones e intimidaciones a directores y supervisores; las decisiones unilaterales del gobierno y eliminación de ámbitos de participación gremial; la infraestructura escolar deficiente; los comedores escolares insuficientes en cupos y calidad alimentaria; las jubilaciones de oficio e intento de desfinanciación del IPS; el traspaso de los Equipos de Orientación Escolar de las escuelas al distrito; la reducción de horas en Educación Técnica; y la transferencia de los Centros de Formación Profesional al Ministerio de Trabajo".

El viernes, en los congresos de cada sindicato, se dará a conocer el plan de lucha en conjunto que realizarán los maestros bonaerenses. En ese sentido, no se descarta que no inicien las clases después de las vacaciones de invierno. Cabe destacar que el viernes los trabajadores de la educación realizaron un cese de actividades porque muchos docentes no tenían su sueldo depositado, situación que se empezó a regularizar en las últimas horas.

Habló Finocchiaro

En tanto, el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, dialogó con "A confesión de parte" (FM Milenium) donde subrayó que "nunca me van a escuchar deslegitimar al docente. El periodismo utiliza como sinónimo gremio con docente". En declaraciones radiales, recordó que "en 2013 había 70 escuelas tomadas, ahora 10. ¿Está bueno que estén tomadas? No. Hay que tratar de que el otro entienda que la toma es un acto de fuerza".

Finocchiaro, quien evitó hablar de su posible candidatura a intendente de La Matanza, apuntó que "hay 20 provincias que ya arreglaron salarialmente. En Buenos Aires están dando aumentos acordes a la inflación". Como respuesta, María Laura Torre dijo que "miente", ya que "lo que nos dan son bonos".

"Un docente que recién empieza en una provincia promedio, por 8 horas gana entre 25 y 30 mil pesos. Yo creo que debiera ganar más, pero no me parece que eso sea un salario de hambre", cerró el ministro.