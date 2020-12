El proyecto de ley que prevé la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo fue pasado a la firma esta tarde tras finalizar el último plenario de comisiones del Senado, en el que los senadores escucharon durante tres días a medio centenar de expositores a favor y en contra de la propuesta del Poder Ejecutivo.



La presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, que conduce el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Salud, agradeció "el debate serio, responsable y respetuoso" que se dio en el Senado pese "a las diferencias" y anunció que el tema sería llevado al recinto el 29 de diciembre.



Finalizada la audiencia de hoy, el texto fue enviado a los senadores de las tres comisiones para que rubriquen el texto en forma digital. Las primeras en firmar serán las 28 integrantes de la Banca de la Mujer, en segundo lugar, los 17 miembros de Justicia y en último lugar los 15 integrantes de Salud, de acuerdo a lo dispuesto por Durango.

Fuentes legislativas señalaron a Télam que la firma del dictamen podría demorarse hasta el final de la tarde o incluso hasta la noche, debido a que el formato virtual del plenario alarga los tiempos y son al menos 62 senadores los que deben verlo.



La propuesta de legalización del aborto había sido rechazada en el Senado en 2018 cuando no llegó ni siquiera a tener las adhesiones necesarias para la emisión del dictamen de mayoría, por lo que el paso dado hoy en comisiones en favor del pase a la firma fue considerado un dato positivo por los senadores del sector "verde" que buscan respaldar la sanción dada por la Cámara de Diputados.



Senadores del sector "celeste" que se oponen a la iniciativa lamentaron, en cambio, el tratamiento de la iniciativa por considerar que "había temas más importantes para debatir como la pobreza y la pandemia de coronavirus" y por entender que la propuesta "promueve" la realización de abortos en desmedro de la educación sexual para la prevención de los embarazos no deseados.

El presidente de la comisión de Justicia, el senador del Frente de Todos, declaró que "no se trata de tener consenso en todo y de que no haya diferencias" ya que "la democracia significa que se resuelvan esas diferencias a través del voto".Su par de Salud, el radical, opinó que "más allá del tratamiento en sí queda claro que no se agotó el debate" sobre el tema "en ningún rincón del país" porque se trata "del derecho humano primario y fundamental" y consideró que se empezó "por el final" porque antes que el aborto debía discutirse cómo terminar con la pobreza.Como en las audiencias anteriores, durante la jornada de hoy hubo tensión entre senadores del oficialismo que por primera vez aparecen enfrentados en el tratamiento de una iniciativa del Poder Ejecutivo.El jefe de los senadores del Frente de Todos,, volvió a reprocharle a su compañera de bancada, Durango, cierta "imparcialidad" a la hora de dar espacio para las exposiciones de quienes abogan por aprobar la norma, algo que la legisladora pampeana rechazó y calificó de "injusto".

En la previa de la emisión del dictamen, y cuando aún hay senadores que no hicieron público su voto de cara a la sesión del 29, el senador de Cambiemos-que figuraba entre quienes podían revertir su posición respecto a 2018- ratificó que votará en contra.Fuentes parlamentarias dijeron que, a diferencia de hace dos años, cuando la norma fracasó en la votación en la Cámara alta, este año la relación entre quienes están a favor y quienes están en contra sería más pareja.Aunque admitió que aún hay indefinidos, la senadora del oficialismo Nancy González dijo esta mañana estar convencida de que "esta vez" el proyecto "será ley" para evitar las muertes de mujeres por abortos clandestinos en Argentina.

El senador del Juntos Somos Río Negro,, adelantó su respaldo pero en disidencia ya que se manifestó en desacuerdo con artículos vinculados a la objeción de conciencia y a los plazos para someterse a la práctica.Durante la ronda de hoy de expositores, el exministro de Justiciase refirió a expresiones del ministro de Salud,, según las cuales si se considerara niño al embrión en el primer trimestre "estaríamos en presencia de un genocidio" y opinó que "técnicamente no es un genocidio pero si una terrible acción de mortandad serial".El exsenador, convencional constituyente en 1994, consideró que el proyecto "es totalmente inconstitucional porque rompe la armonía que debe existir en un sistema jurídico y trata de establecer que la vida comienza en la semana 12 cuando el Código Civil mantiene que es a partir de la concepción".