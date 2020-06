Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, acusó al Gobierno nacional de no colaborar en la pelea contra la inseguridad y dijo que desde el 18 de marzo no tiene contacto con la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic: “Estamos solos”.

Durante en un entrevista en el canal América, le preguntaron: “¿Consigue apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación?". A lo que el funcionario contestó con un lacónico: “Nada”.

Luego, le reformularon la pregunta: "Si le pide a (Sabina) Frederic que lo asista frente a esta crisis, ¿Lo asiste?". Y su respuesta fue por el mismo tono: "Vuelvo a repetir: nada".

"No tenemos nada de apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Nada. Y no importa que seamos todos del mismo partido. Es la voluntad que tiene el Gobierno de no asistir a una provincia que está en una crisis de seguridad profunda y que no tiene material humano y tecnológico para afrontarla", se despachó Berni cuando en le consultaron cómo podía ser la falta de ayuda siendo ambos funcionarios del mismo espacio político.

El funcionario bonaerense también diferencia su relación con Frederic de la que tiene con otros ministros del Gobierno nacional: "Con Arroyo (Daniel) no he tenido problemas, levanto el teléfono y me lo soluciona en dos minutos; con Ginés (González García) también”.

Berni dijo que no sabe si están desplegados en el territorio los 8000 gendarmes que deberían colaborar con la Bonaerense. "No sabemos cuántos mandaron, ni qué hacen o dónde están", criticó. Y, sentenció: "En materia de seguridad estamos solos".

“No estoy caliente, estoy resignado. Lo venimos manifestando hace más de seis meses, hay una voluntad de no asistirnos y estamos resignados a saber que la tenemos que pelear solos”, declaró el ministro.