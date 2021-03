El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, consideró que la única manera de revertir la situación de marginalidad en el territorio bonaerense es "con una peronismo de verdad que cree en el trabajo y no en los planes sociales", con repecto a la vulnerabilidad social en los casos de M., la desaprición de Tehuel y el asesinato de la psicóloga María Rosa Daglio.

En una entrevista mano a mano con Chiche Gelblung en la pantalla de Crónica HD, Berni sostuvo que el es "un optimista patológico", por lo que espera "encontrar a Tehuel de la mejor manera", luego de de que el joven permanezca desaparecido hace dos semanas y las últimas lluvias ocurridas en la zona sur del conurbano boanerense, específicmente Alejandro Korn, hayan dificultado los restrillajes para hallar al joven que este viernes 22 cumple años.

Asimsimo, el ministro se refirió al Caso M. y remarcó que lo que se vivió con la chiquita de 7 años es "una situacion que muestra el estado no de probreza, sino de marginalidad, que es no existir ante los ojos de la sociedad".

Para Berni, esa situación de marginalidad se ve "mayormente en la ciudad de Buenos Aires" y se preguntó qué hubiera pasado si el caso M. hubiera pasado en Formosa, por lo que retóricamente se contestó que "todavía estaríamos con ese tema".

Con respecto al altercado que tuvo Berni con el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, cuando el ministro lo echó de una conferencia de prensa sobre el estado de la nena de 7 años, Chiche le preguntó si era "calenteón", por lo que Berni le contestó: "No, Chiche. Soy una persona totalmente racional. Peleé muchas finales de torneos de karate muy importantes. Para llegar allí me crié en un sociedad y en un ámbito japonés, donde se cree en el honor y la lealtadad y la justicia".

Además, Berni explicí que el tiene "razonabilidad, y la mente blanca y tranquila". Sin embargo, el ministro explicó que el secretario de seguridad fue quien quiso retener a la nena en un galpón, hasta que él llegue para sacarse una foto y que eso fue lo que le molestó

"A veces las verdades hay que decirlas, uno no puede no dedcir la verdad. Soy enérgico, pero muy racional. Pero no hay que confundir energía con calentura. Si yo no pego dos gritos, la nena todavía está esperando que alguien le de bola en atención médica", se quejó el funcionario con respecto a toda la tensa situación que se creó entré él y el secretario de Seguridad de la Nación sobre el futuo inmediato de la nena.

En ese sentido, Berni explicó que apenas encontraron a la niña pasadas las 8 de la mañana del jueves pasado, gracias al protocolo "Alerta Sofía", la chiquita fue llevada al Hosptial donde los médicos le habían diagnosticado desnutrición e hipotermia y que después de eso la dejaron en manos de las fiscales del caso.

A pesar de eso, Berni se quejó de que "pasaron 3 horas desde la chiquita fue llevada al hospital y nadie sabía que hacer con ella". "Cómo no voy a poner el grito en el cielo. Fueron dos gritos y se acabó", sentenció el ministro, quien aclaró que de loco no tiene "nada", sino que su equipo tiene "un compromiso con la sociedad" y que son "de carácter fuerte".

La marginalidad en la provincia de Buenos Aires

En relación con la situación de marginalidad y la escala de pobreza la provincia de Buenos Aires, Berni reconoció que esa escala "es monumental, a pesar de ser la provincia más rica" y que para cambiar la realidad social de la provincia "se tardará años".

Consultado por Chiche el trabajo del peronismo para intetnar solucionar el problema de la probreza, Berni admitió que el peronismo "no sólo que no la ha podido solucionar, sino que viene agravándose".

"Creo que hay un gobernador que entiende perfectamente que esta situación hay que revertirla completamente. La única manera para revertir la situación es con un peronismo de verdad, que cree en el trabajo, no con el peronismo de los planes sociales. Creemos en el peronismo de la redistribución, del empleo", enfatizó Berni.

Además, el ministro aclaró que los planes sociales "son importantísimos" para sostener los "sectores que se están cayendo de la sociedad y que no tienen las herramientas físicas e intelectuales para salir de ahí", pero en Argentina "el trabajo es lo primero que hay que generar", así como "reconvertir los planes sociales al trabajo y al mundo de la producción".

Por útlimo y luego de que Chiche le retrucase que existen "varias corrientes" del peronismo y que no todos piensan igual que el ministro, Berni destacó que "el único peronismo es el de la Justicia Social, la indenpendencia económica y la soberanía política". "Pero no puede decirse peronista quien endeudó al país o quien votó leyes en contra de los intereses de los trabajadores", sentenció.