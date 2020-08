“Era cuestión de tiempo contagiarme, ya estoy bien. Sabíamos que nos íbamos a contagiar todos los que estábamos en la primera línea", aseguró el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en una de sus primeras entrevistas radiales tras dar positivo de coronavirus.

Según contó el médico, "más allá de la sintomatología, lo peor es la incertidumbre de los primeros días”, lo que se profundiza por lo "psicosomático", y agregó que “apenas" sintió "dolor de cabeza, fiebre y picazón de garganta" se hizo ver en el Sanatorio Antártida, donde el resultado dio positivo.

"Se dónde me contagié. Apenas tuve síntomas, me aislé y no hubo casos cercanos míos. Durante los primeros meses de cuarentena recorrí mucho la provincia en contacto con positivos de Covid-19”, afirmó Berni, quien aclaró en diálogo con Radio Rivadavia que es "paciente de riesgo" por "tener dengue".

Acerca de la situación actual del territorio bonaerense, donde se acumulan los casos positivos, el funcionario aseguró: "Hace meses vengo diciendo que la situación se iba a profundizar para agosto con mas casos. El sistema de salud está dando respuestas, el gobernador (Axel) Kicillof trabajó mucho en esta área reforzándolo”.

Al ser consultado sobre la situación del país opinó que “teóricamente en septiembre tenemos que estar mejor. Creo que estamos mas cerca de la vacuna de lo que creemos, para mi estará en octubre o noviembre”.