Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, visitó los estudios de Crónica HD y protagonizó un mano a mano con Chiche Gelblung en el que habló sobre el episodio ocurrido en Villa Gesell, donde un helicóptero de la Policía con él a bordo sobrevoló la playa y provocó que varias sombrillas se salieran de la arena y volaran por el aire.

“Sería un necio si digo que no hubo riesgo porque la actividad policial es una actividad riesgosa”, comenzó reconociendo el funcionario, y agregó: “Cuando el helicóptero sobrevoló no se consideró lo que podía haber pasado con las sombrillas. Es algo que podríamos haberlo evitado, pero no pasó nada gracias a Dios”.

En este sentido, el titular de la cartera de seguridad provincial cuestionó el foco puesto por el periodismo en el hecho: “Me cuesta creer que la Argentina en la que vivimos la noticia sea que un helicóptero voló una sombrilla, pero no que la provincia de Buenos Aires está reequipando su sistema de aviación y por primera vez tiene sus helicópteros”, y subrayó: “Nosotros decidimos, en vez de alquilar helicópteros como hacía Vidal, poner en marcha toda nuestra flota”.

Según declaraciones del ministro en los medios, la tasa de delitos en la Provincia de Buenos Aires descendió un 25%. En relación a esa estadística, refirió: “En muchos barrios se nota, pero quizás mucha gente no lo ve porque sigue siendo extremadamente alto”.

Por otro lado, destacó que las denuncias por homicidios bajaron un 8% con respecto a 2019: “Es la primera vez que la Provincia empieza a bajar de manera contundente sus números en seguridad. Arrancamos de un piso muy alto y bajamos mucho, pero falta mucho también”, y completó: “Estamos encaminados y en la dirección correcta”.

