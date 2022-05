Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, sorprendió con su respuesta en una entrevista radial realizada en las últimas horas en la que fue consultado sobre Javier Milei, diputado nacional por la Libertad Avanza y uno de los precandidatos que mejor miden en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

"No me preocupa Javier Milei. Bienvenido sea porque interpela a la política. Hoy toda la clase política está dentro de una licuadora. Hoy es arcaico hablar de derecha o de izquierda. No soy ni de derecha ni de izquierda, soy peronista", consideró el funcionario del Gobierno de Axel Kicillof que previamente había estado al mando de la misma cartera a nivel nacional cuando Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta.

En otro tramo de la nota que le hicieron en el programa La García, ciclo que se emite por AM 750, Berni habló sobre su lugar en la coalición política que comanda los destinos de Buenos Aires y del Ejecutivo nacional: "No sé si me siento dentro del Frente de Todos. Yo soy peronista. Dentro del FdT está el sello del PJ".

Quien en varias oportunidades no ocultó que él también está en carrera para presentarse como candidato a Presidente el año próximo, tuvo espacio para analizar el accionar de quien hoy maneja los destinos del país: "Lo escuché a Alberto Fernández. Lo escuché decir que es socialdemócrata y que estaba más cerca de la cultura hippie que de las 20 verdades peronistas. Veo con mucha preocupación la situación socioeconómica".

Luego, completó: "Estamos en un estado prácticamente terminal. Este Gobierno defraudó no sólo en la economía, ha generado un daño irreversible. Nuestro proyecto político vino para otra cosa, no para empobrecer a la sociedad. Hoy vemos como un mínimo grupo se está enriqueciendo de manera acelerada mientras una gran mayoría se empobrece".

"No hay una relación directa entre la pobreza y el delito. El vínculo es con la actividad económica y la falta de inclusión. La Policía es un elemento fundamental. Muchos chicos piensan 'para qué voy a ir a trabajar si puedo salir a robar'", opinó Berni.

Sobre su accionar en la Provincia, el ministro de Seguridad consignó que se están llevando adelante cambios estructurales que están dando soluciones positivas. "Las estadísticas demuestran que estamos bajando los delitos", cerró.