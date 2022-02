El juicio oral por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015 se reanudará este lunes por la mañana con la declaración como testigo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.



El testimonio fue pedido por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner porque Massa fue jefe de Gabinete en su Gobierno, y será por videoconferencia a través de la plataforma Zoom.



La convocatoria de Massa forma parte de la citación hecha por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 a los ex jefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a pedido del abogado de la actual vicepresidenta Carlos Beraldi.

Como se anunció el martes último al final de la, quien también fue jefe de Gabinete, la declaración comenzará a las 9.30 en el debate que se realiza de manera semipresencial.En la sala de audiencias de la planta baja de los tribunales de Retiro estarán los tres jueces del Tribunal:. De manera remota preguntarán las partes y el interrogatorio será iniciado por Beraldi, ya que fue quien requirió el testimonio de los ex jefes de Gabinete.El martes pasado, declaró el jefe de Estado, quien optó por ir en persona a los tribunales federales de Retiro en una audiencia que duró casi tres horas. Desde el reinicio del debate oral tras la feria judicial de enero ya declararon como testigos otros ex jefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre ellos Aníbal Fernández,

Los testimonios fueron pedidos por el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, durante la etapa de instrucción suplementaria preparatoria del juicio en 2018.En ese marco se juzga además al ex ministro de Planificación Federal,, a Báez y al ex secretario de Obra Pública., entre otros acusados.