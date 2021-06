Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, habló sobre la ley del Impuesto a las Ganancias al señalar que permite actualizar en septiembre el piso a partir del cual se empiezan a descontar el gravamen de los sueldos con el fin de "proteger el ingreso de nuestros trabajadores".



"Trabajamos protegiendo y aliviando la situación de los trabajadores; y además, como las paritarias van a la alza y a mejorar los ingresos, en el caso de Ganancias previmos una cláusula gatillo, para acompañar las mejoras en el mes de septiembre", indicó Massa en un comunicado.

“Cada trabajador que tenga suba en la paritaria no tiene que tener miedo a la paritaria, porque va a tener al Estado protegiéndolo de vuelta porque en septiembre tenemos una nueva actualización del mínimo no imponible de Ganancias”, agregó.

"Vamos a acompañar con la baja de Ganancias la suba de paritarias. Estamos protegiendo el ingreso de nuestros trabajadores. Beneficiamos a 1 millón 200 mil, subiendo el mínimo no imponible para que no paguen Impuesto a las Ganancias y beneficiamos a 4 millones, cambiando el monto de Monotributo para que paguen menos", agregó el legislador.



Massa señaló que en la ley basada en un proyecto de su autoría establece que "se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a incrementar, durante el año fiscal 2021, los montos previstos en el anteúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias".

De esta manera, la Ley aprobada por el Congreso en abril pasado permite considerar las nuevas pautas salariales y faculta al Gobierno a actualizar el piso de $150.000 a través de un decreto con el objetivo de acompañar el alivio fiscal de los trabajadores con los incrementos salariales que han ido acordando en paritarias.

Desde este mes rige la última actualización a la escala de Ganancias. Con el nuevo mínimo y escalas, se estima que 1.200.000 trabajadores que ya sufrieron retenciones en los primeros cinco salarios del año reciban la devolución de esos montos en cinco cuotas mensuales, a partir del mes que viene.