El gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, agradeció este domingo "la participación de todos los sanjuaninos en los comicios" y destacó "la convivencia y tolerancia de todas las fuerzas políticas participantes". Una vez finalizados los comicios en los que resultó reelecto al frente del Ejecutivo provincial, brindó desde la Casa de Gobierno un mensaje para los sanjuaninos y respondió preguntas de la prensa.



El mandatario dedicó sus primeras palabras "para agradecerles a los sanjuaninos, a la totalidad. Esta jornada ha marcado que en San Juan hay un profundo respeto por la democracia, ha habido una importante participación también, creo que el 75% del padrón electoral se ha expresado".

"El resultado ha marcado que no ha habido ganadores ni perdedores, porque pasadas las elecciones y antes de las mismas ha sido de la misma manera, hemos trabajado codo a codo para construir la provincia que nos merecemos", agregó. Uñac también expresó su "agradecimiento profundo a quienes nos han votado y a quienes no. La democracia se construye con opiniones a favor y también con las críticas constructivas"."Quiero agradecer a todos los que integran el Frente Todos, que ha salido primero en esta jornada, que ha estado compuesto por un concepto de unidad, con veinte o treinta participantes, donde no todos pensamos de la misma manera pero sí hemos establecido algunas pautas que han marcado la uniformidad de este frente", aseveró.En un tono muy local, dijo que si bien la columna vertebral ha sido el Partido Justicialista, el frente ha contado con "partidos históricos como el Bloquista, otros partidos provinciales y municipales, movimientos sociales, centrales sindicales, en definitiva un grupo de sanjuaninos que pensamos que a esta provincia la construimos entre todos".