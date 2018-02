El líder camionero Hugo Moyano salió al cruce de las acusaciones en su contra sobre los motivos de la marcha y aseguró que “sería bastante idiota si creyera que con una manifestación” podría evitar el avance de causas judiciales.

“Esto no tiene nada que ver con las denuncias periodísticas en las que me acusan de distintas cosas. Primero, no estoy imputando en ninguna causa. Y después, sería bastante idiota si creyera que con una manifestación de estas voy a evitar eso. Siempre respetó a la Justicia”, resaltó en declaraciones televisivas.

Por otra parte, el dirigente sindical garantizó que la movilización será pacífica y que no hay posibilidad de desbordes por parte de los sectores que participan.

“Que se queden tranquilos, que por parte de los trabajadores no va a haber ningún tipo de violencia”, garantizó.

"La gente solamente quiere expresar su disconformidad con los políticas económicas que se están llevando adelante que las deja sin trabajo”, añadió.

El sindicalista señaló que “es una marcha de los trabajadores camioneros que es acompañada por un grupo muy importante de organizaciones gremiales”.

Además sostuvo que los medios de comunicación sólo difunden la nómina de gremios que no participarán de la protesta.

"Sacan los que no van a venir, pero los que vienen no los sacan” en los diarios, subrayó Moyano, quien aseguró que “esta semana” lo han llamado ‘de todos lados del país para sumarse” a la protesta.