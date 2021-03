Por Mariano Cerrato

Sin la presencia de los grandes sindicatos, ni el calor de la masiva convocatoria de militantes que tuvo el comienzo de las sesiones ordinarias del año pasado, el pedido explícito del presidente Alberto Fernández de seguir su discurso frente a la asamblea legislativa de manera remota por la pandemia del coronavirus, llevó a que este año la convocatoria en la Plaza de los dos Congresos fuera mucho menor.

Sin embargo, con algunas organizaciones sociales y gente autoconvocada en el lugar, hubo quienes decidieron de todas formas movilizarse desde distintos puntos de la Ciudad y el conurbano bonaerense para manifestar su apoyo al Gobierno, pero al mismo tiempo reclamarle más "firmeza" en la toma de decisiones.

La militancia aglomerada en la Plaza de los dos Congresos (Rubén Paredes/Crónica)

A menos de dos días de la marcha contra el oficialismo, que contó como hecho saliente con el uso de bolsas mortuorias con el nombre de presuntos beneficiados del "vacunatorio VIP", fueron varios los militantes que expresaron a cronica.com.ar que uno de los motivos por los cuales se movilizaron para acompañar el discurso de Alberto fue para repudiar este acto de la oposición.

"Vine a repudiar lo que pasó el sábado. Nosotros no ponemos bolsas de cadaveres, no matamos por las vacunas ni reprimimos. Las vacunas no son para matar gente, son para curar", manifestó en diálogo con este medio Rubén, un militante de la organización social Martín Fierro que trabaja como vendedor ambulante.

Rubén se acercó al Congreso para repudiar la última marcha contra el Gobierno (Rubén Paredes/Crónica)

Al mismo tiempo, Rubén remarcó que fue a "acompañar al Gobierno como siempre" pero pidió de cara a lo viene que debe evitar "que lo manejen los empresarios" y cuidar "la suba de precios".

Entre las banderas que se despliegaron durante el día gris que ofreció la Ciudad de Buenos Aires, dos personas mayores desfilaban por la calle enbanderadas con las caras de Néstor y Cristina Kirchner, mientras otra mujer trabajaba en pegar un cartel en el vallado que reza la frase "si al amor, no al odio".

Las banderas se hicieron presentes en las afueras del Congreso (Rubén Paredes/ Crónica)

La esperanza por un "2021 diferente" es una consigna que se repite entre la gente, en el que pesa la bronca contra el anterior gobierno conducido por Mauricio Macri por la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el caso de Carmen, una mujer que vive a ocho cuadras del Congreso y quien rabaja como maestranza, su reclamo se basa en que "Macri aclare qué hizo con el dinero del FMI" en un año atravesado por la negociación con el Fondo, y valora la medida que tomó Alberto Fernández de pedirle la renuncia a Ginés González García como ministro de Salud como "algo positivo" para que "no se diga desde la oposición que el Gobierno es corrupto".

Carmen mostró su apoyo al Gobierno y deseó un año con más trabajo (Rubén Paredes/Crónica)

El pedido de esta mujer pasa por tener un año con "más trabajo", algo que se repitió en buena parte de la militancia como expresión de deseo para este 2021.

Por su parte, Marta, militante peronista desde "Evita y Perón" y oriunda de la localidad de Avellaneda, hizo hincapié en diálogo con cronica.com.ar que "siempre hay que estar presente con el Gobierno" y hay que "tener memoria", en tanto que enfatizó que quiere "un Gobierno firme, que sea fuerte".

La edad no fue un impedimento para acompañar a Alberto Fernández (Rubén Paredes/Crónica)

Personas de todas las edades, jovenes y ancianos, acompañaron al Gobierno en este inicio de sesiones ordinarias, que se mostraron esperanzados con lo que será este 2021, donde el oficialismo tendrá por delante una extensa cantidad de desafíos y expectativas por cumplir, también con su militancia.