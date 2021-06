Elisa Carrió, ex candidata presidencial y arquitecta del partido que llevó a Mauricio Macri a la presidencia, descartó este domingo participar en una interna en la Provincia de Buenos Aires. “Si hay interna no cuenten conmigo”, afirmó la dirigente.

Además, advirtió que la mayoría de los dirigentes de la Coalición Cívica no están de acuerdo con participar en una interna en territorio bonaerense. Apunto contra el neurólogo Facundo Manes por su indecisión. “Todos estamos de acuerdo en armar un consenso, pero falta saber si Facundo Manes quiere realmente la unidad o no”, aseveró “Lilita”.

Recordemos que las internas de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires han generado mucho debate interno y han subido la temperatura dentro del partido. Con el liberal José Luis Espert fuera de la ecuación, ya que en sus propias palabras “Nunca hubo ninguna chance de unión y ahora menos”, la nutrida nómina de precandidatos estaría integrada por Diego Santilli, Jorge Macri, Emilio Monzó y Facundo Manes.

Facundo Manes parece ser el candidato que el radicalismo quiere en la Provincia.

“La interna no garantiza amistad política, sino una lucha funcional al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Si hay lucha, yo no voy a estar. Si hay interna, no estoy, porque a esa lucha fratricida no voy”, explicó en diálogo con TN y agregó que “una interna produce mucho daño personal. Si la gente nos ve con esa ambición, no nos vota. Hay que ceder, hay que bajarse”.

La dirigente ya manifestó su voluntad para trabajar por la unidad de la oposición, la cual entiende como vital para derrotar al oficialismo en territorio bonaerense. Según ella, la interna debilita a los candidatos de cara a las generales.

“Si querés la unidad en Argentina, tenés que mostrar unidad y amistad política en tu propia propuesta electoral. El consenso de unidad requiere el renunciamiento de muchos”, aclaró la ex diputada.

También se refirió a María Eugenia Vidal, quien desistió de competir en la Provincia pese al interés de Mauricio Macri de que así lo hiciera. Trascendió en el día de ayer que la ex gobernadora le expresó al actual funcionario de la FIFA su intención de no presentarse como candidata por lo menos en el territorio gobernado por Axel Kiccilof. En la Ciudad de Buenos Aires puede ser otra la historia, al parecer la candidatura de Vidal está sujeta a la no candidatura de Patricia Bullrich.

“No se le puede pedir a una persona que dé más de lo que ya dio en su vida, que es el caso de María Eugenia en la provincia. Yo la vi presa, la vi con sus hijos a los que les decían de todo en la escuela. No hay que pedirles a las personas que destruyan su vida para servir a la nación”, aseguró Carrió.