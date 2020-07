El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, dijo este martes que se están evaluando los últimos números y la velocidad en el ascenso de los casos de coronavirus en territorio bonaerense y el AMBA, y adelantó que si se disparan mucho los casos, en agosto "el sistema va a saturar".



"Estamos tratando de relacionar la velocidad de ascenso de casos y el impacto que esto va teniendo sobre el sistema sanitario, siempre es la misma ecuación; si se disparan muchos los casos el sistema va a saturar, si la curva crece exponencialmente a un (ritmo de) 30% por semana como observamos, probablemente en algún momento de agosto, si esta es la situación, tenemos riesgo de saturación del sistema", dijo el ministro a El Destape Radio.

.



Gollan sostuvo que que "el sistema está muy tensionado" y aseguró que desde el Ministerio observan "que semana a semana, luego de bajar la velocidad de crecimiento, esta vuelve a acelerarse".



"Si sigue a este ritmo, las camas de terapia intensiva pueden estar colapsadas en la provincia de Buenos Aires en la segunda quincena de agosto", insistió.



El ministro advirtió que "siempre hay que actuar una o dos semanas antes" y señaló que "vamos a ir evaluando por supuesto lo que sucede hoy, mañana y pasado, y evaluaremos si recomendamos desde el punto de vista sanitario algún tipo de restricción fuerte de las medidas o si podemos seguir así un tiempo más".

.



Gollan reconoció su "preocupación" ante el crecimiento "muy fuerte de contagios" y dijo que "lo que pasó en lo últimos cuatro días no es la expresión de lo que vamos ver el viernes, ahí vamos a hacer un nuevo cálculo".



El titular de la cartera sanitaria bonaerense destacó la importancia de donar plasma y al respecto dijo que "estos últimos días tuvimos 50% más de donantes", por lo que "hoy estamos más o menos bien", y agregó que "estamos incorporando tres maquinas más" para realizar ese procedimiento.



Al ser consultado sobre las vacunas, aseguró que "el año que viene la humanidad va a contar con dos o tres vacunas como mínimo contra el coronavirus".

.



"Hay que ver después la disputa por el abastecimiento y por el precio, esta vacuna se empieza a probar ahora", dijo sobre el estudio que llevan adelante las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, del que participa Argentina.



Además, señaló que "dentro de muy poco vamos a tener novedades con la de Oxford; esas son las que pican en punta pero no hay que dejar de lado lo que hacen en China". "El coronavirus del año que viene no va a ser el coronavirus de este año por las vacunas", remarcó.



Por otro lado, el ministro afirmó que "aumentó la cantidad de pacientes aislados" en el centro sanitario montado en Tecnópolis, en el partido bonaerense de Vicente López, tras "el incentivo" de 500 pesos por día de internación que ofreció el Gobierno provincial, aunque dijo que aún "hay resistencia".



"Son los temores, algunos pasan por la cuestión de dejar la casa, otros por la estigmatizacion, y eso está desapareciendo porque no hay persona en el AMBA que no tenga un amigo o conocido que haya tenido coronavirus", consideró.

.



"Notamos que en algunos sectores jóvenes, creen que más que un par de síntomas no les va a dar, pero todos tenemos un entorno que tiene más riesgos, la idea es inculcar que esto es una cuestión colectiva", aseguró Gollan.



Y concluyó: "Hace falta ser más claro en cuanto a los riesgos potenciales directos que tiene el descuido que yo puedo hacer individualmente".