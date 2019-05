Luego de que Patricia Bullrich se manifieste sobre el paro convocado por las centrales obreras, se oyó otra voz desde el Gobierno. Dante Sica se refirió a la medida de fuerza y fue contundente: "El paro cuesta 40 mil millones de pesos", refiriéndose al monto que se pierde de producir el país durante la huelga.

A su vez, calificó la medida como “inoportuna” y consideró que “el principal costo que tiene es que está frustrando las expectativas de mucha gente que está pensando en su trabajo”.

"Muchos sindicalistas están pensando más en la carrera electoral, están usando este paro como una forma de plataforma política, y utilizan a los trabajadores como rehenes en ese sentido", analizó el ministro.

Respecto de la situación de los trabajadores, consideró que al no poder movilizarse, “están perdiendo el día, están perdiendo el presentismo y en muchos casos les descuentan de las vacaciones. También pensamos en la frustración que genera en aquellos pequeños comercios que hoy no pueden abrir o no tienen la movilidad para ir”.

"El paro es un derecho de los trabajadores pero este no es el momento oportuno para realizarlo"

A su vez, resaltó que si bien “el paro es un derecho de los trabajadores" no es el "momento oportuno" por "el marco en el que estamos, saliendo de la crisis y enfrentando con todas las herramientas que tenemos a disposición los impactos que haya tenido".

Sica, además, llamó a la “reflexión, tenemos que generar instrumentos para sacar a los trabajadores de situaciones informales”, y destacó que esto es un trabajo “entre todos: Gobierno, sindicatos, cámaras y el apoyo de la fuerza política para sacar las leyes que están trabadas desde hace más de un año y medio en el Congreso”.

“Trabajamos en una recuperación más estable que genere empleo formal, para tener una economía mucho más sólida y para que esa recuperación pueda sostenerse en el tiempo. No creemos en salidas efímeras”, subrayó.

LEÉ TAMBIÉN: Yasky: "La contundencia del paro es absoluta"

El ministro también sostuvo además que la Argentina está “superando una crisis muy fuerte, implementando todos los mecanismos posibles y trabajando con todos los sectores sociales, sindicatos y empresarios para establecer medidas".

De este modo, Sica profundizó su crítica al paro, al cual tambièn se habìa referido el martes ùltimo en la antesala de la jornada. "Un paro te impacta un poco en los canales de diálogo. Necesitamos consenso político para las reformas", señaló el ministro durante la apertura de la Conferencia Internacional de Seguros llevada a cabo en el Centro Cultural Kirchner.