"Nosotros tenemos que tener bien en claro cuál es nuestra función y somos claramente opositores al gobierno nacional y provincial". Con esa frase, el vicepresidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, resumió lo que fue el Congreso del partido, celebrado el sábado en el municipio de Hurlingham.

"Una cosa es ser oficialismo y otra cosa es ser oposición con propuestas concretas", reafirmó y sostuvo que perfil que buscan para el PJ es llevar adelante "una oposición con contenidos, con propuestas". En declaraciones efectuadas a Radio 10, Gray afirmó que el PJ empezó a sentarse "con sectores del peronismo que antes no teníamos diálogo".

"Lo que estamos haciendo es dialogar entre los sectores más importantes del peronismo y nombramos a Felipe Solá como primer congresal por la provincia de Buenos Aires", explicó, en lo que consideró una demostración del rearmado del partido, que tuvo también la participación de otros referentes del ex Frente Renovador de Sergio Massa y el intendente de Tigre, Julio Zamora. El propio ex gobernador salió a recordar sus diferencias con el kirchnerismo: "Yo no tengo el peronómetro, pero sí el corruptómetro, y hubo personajes del gobierno anterior que fueron bochornosos", consideró.

Por su parte, en un encuentro de la militancia kirchnerista, el diputado nacional Agustín Rossi aseguró que "vamos a lograr la victoria si logramos demostrar nuevamente que la política es una herramienta de transformación social." En tanto, y fiel al pensamiento de su jefa, Rossi aseguró que el kirchnerismo competirá "contra un monopolio".

"Vamos a enfrentar un desafío enorme en 2019, confrontando a los conglomerados de medios de comunicación que van a estar jugando para la derecha. Nunca vamos a tener un monopolio mediático nacional y popular, porque eso es lo que venimos a destruir".