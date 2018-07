Una vez más, la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, tomó aire para desencadenar un sinfín de polémicas, esta vez sobre la situación económica y social actual, al analizar que "hay desesperanza" y pedir "a la clase media que dé propina y changas".



Respecto al debate parlamentario sobre la legalización del aborto, aseguró que el presidente, Mauricio Macri, lo habilitó porque "le dijeron que ganaba el No" en Diputados. "



Yo sé que hay una desesperanza. Yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta es: dé propinas y changas”, sugirió para los más vulnerables.



A su vez, indicó: "Apaguen la TV, hay muchos intereses, hay demasiados intereses para mantener una Argentina que dirigen seis, que se reúnen y deciden cuándo empieza la crisis", aseguró.



Respuesta de un mozo



A partir del consejo de Carrió, un mozo de La Plata contó su mala experiencia con la legisladora cuando le tocó atenderla. "Hace un año y medio me tocó atender a la señora Carrió. Recuerdo que no se comportó muy bien con el tema de la propina", contó Franco, mozo del bar platense Drack, en diálogo con FM Cielo.



"Acá en este lugar aproximadamente se deja un 10% de propina, ella hizo un buen gasto y me dejó cinco pesos y algunas monedas. Me sentía bastante indignado", contó y recordó que Carrió había gastado cerca de $300.



Las soluciones de la diputada nacional fueron rápidamente rechazadas en las redes sociales. En Twitter se viralizó el hashtag #CarrioTips. La usuaria @lopez_naty bromeó: "Me tomé un café y dejé más del 10% de propina. Ya puedo sentir cómo se mueve la economía", por ejemplo.



Aborto legal



Consultada por el debate sobre el aborto, cuyo proyecto de ley comenzó a debatirse ayer en el Senado, tras la media sanción en Diputados, la dirigente de la Coalición Cívica reforzó su postura negativa y dio a conocer detalles de la interna en el oficialismo. Frente a las cámaras, se detuvo en una conversación con Macri: "Yo lo llamé. Me dijo: ‘Lilita, a mí me dijeron que se iba a ganar’, es decir que iba a ganar el No. Cuando me enteré de la verdad me di cuenta de que hubo un error casi de ingenuidad".



En un claro mensaje a los votantes de Cambiemos que se sienten "desilusionados" con la habilitación del debate, sostuvo: "Vengo a defender un Presidente que realmente prescindió (de intervenir en el debate), que realmente le dijeron otra cosa. El error lo cometieron los diputados que pensaron que había que abrirlo. Nunca entendí cómo llegamos a esa sesión”, reveló.