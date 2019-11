El juez federal Luis Rodríguez sobreseyó al ex secretario de Seguridad Sergio Berni en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito, tras señalar que al ex funcionario kirchnerista no se le encontraron bienes que no hayan sido declarados y que no haya podido justificar.

"No se han detectado bienes que hayan sido omitidos por los encartados Berni y (su esposa, Agustina) Propato en sus declaraciones juradas y se han explicado detalladamente todas las divergencias que se introdujeron en la denuncia de autos", sostuvo el juez en un fallo de más de 70 páginas.

Rodríguez sostuvo que "los encartados cumplieron con su obligación de presentación de las declaraciones" y que resultaron "atendibles" sus manifestaciones en cuanto a que cualquier declaración puede tener errores que luego son explicados, sin que ello implique una intención maliciosa. "Más allá de la insuficiencia de los elementos probatorios para acreditar la faz objetiva del tipo penal, lo cierto es que no se advierte una conducta dolosa, ni el especial elemento subjetivo exigido por la figura que se le endilga", sostuvo el juez Rodríguez.

"Ante la falta de pruebas en concreto que autoricen proseguir la pesquisa con la indebida intención de que, de un modo u otro, surja 'eventualmente- alguna sospecha de comisión de ilícitos por parte de las personas denunciadas, transformando el sumario en lo que ya señalé como una verdadera `excursión de pesca´, estimo que corresponde poner coto al trámite de las presentes por los argumentos ya desarrollados y a los que corresponde remitirse en honor a la brevedad", remarcó.

La causa se inició en noviembre de 2014 a raíz de la denuncia interpuesta por el entonces diputado nacional Manuel Garrido, quien había afirmado que Berni había incrementado su patrimonio de 575.822 pesos a 6.387.832 entre 2006 y 2013 (1.009,20%).

El fiscal federal Eduardo Taiano había requerido emprender la investigación y pidió varias medidas de prueba, que luego el juez amplió con numerosos pedidos de informes que incluyeron a los registros de propiedad inmueble de Capital Federal, provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Cruz.

Rodríguez también reclamó al Banco Central precisiones para determinar si Berni operó con casas de cambio, sus movimientos de cuentas corrientes, de plazos fijos, registros de tarjetas de crédito, la obtención de créditos y si es titular de cajas de seguridad.