El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, consideró este sábado que “ Estados Unidos no va a ir en contra de la decisión general” de otros países de apoyar a la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) para lograr una reestructuración de la deuda externa.

Tras regresar el último viernes al país luego de participar de la gira europea junto al presidente Alberto Fernández, Solá contó que el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, le informó que en el encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, fue el propio jefe de Estado quien le dijo al funcionario nacional: “Dígale a su Presidente que no se preocupe porque vamos a ayudar y a apoyar” ante las negociaciones con el FMI.

Para el canciller, "Estados Unidos no va ir en contra de la decisión general" de otros gobiernos de apoyar a la Argentina. En un balance de la gira que incluyó reuniones con varios líderes europeos y el papa Francisco, el canciller manifestó: “Vemos un apoyo muy fuerte a la gestión de Alberto Fernández”.

Sobre la reacción de los líderes de Italia, Alemania, España y Francia, Solá destacó que esos dirigentes “saben del fracaso económico del macrismo” porque “la situación económica Argentina ya es conocida desde hace un tiempo de una manera más profunda porque les informaron por sus propios embajadores”.

Alberto Fernández junto al mandatario español en su gira europea.

El ex diputado nacional también elogió al ministro de Economía al sostener que “el estilo de (Martín) Guzmán para negociar es muy bueno, tiene el aval del Presidente y es él quien maneja los tiempos” y, por eso, “no se puede estimar una fecha en la que se llegue a una resolución, pero las negociaciones vienen bien”.

También señaló que “hay un cambio muy fuerte en el Fondo con la llegada de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, lo que es más positivo para Argentina en este momento”.

Asimismo, calificó a la gira europea como “muy beneficiosa” y además aseveró que “no existe el miedo a la vicepresidenta” Cristina Fernández de Kirchner entre los líderes de los países que se visitaron en el marco de la gira.

Por otro lado, Solá fue consultado sobre las diferencias públicas entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en relación a si hay presos políticos en el país.

Solá respaldó a Cafiero

El canciller Felipe Solá respaldó al Jefe de Gabinete, tras la polémica desatada dentro del propio gobierno por sus declaraciones acerca de los ex funcionarios kirchneristas que están presos. En la misma línea que lo expresado por Cafiero, dijo: “Hay casos de encarcelamiento que no se justifican jurídicamente" pero “no quiere decir que haya presos políticos”.

“En Argentina hay presos que la Justicia podría no tener presos pero es una decisión del Poder Judicial, un poder independiente del Ejecutivo. Hay casos de encarcelamiento que no están en debido proceso y están presos por su relevancia. Pero los presos políticos son aquellos opositores a los que se ponen en la cárcel para hacerlos callar o sacarlos del juego político”, diferenció Solá.

"Preso político es tomar a un opositor y meterlo preso para que no hable, que no esté libre, con un objetivo muy concreto: sacarlo del juego. Me parece que lo que hay es gente que podría estar en su casa y no lo está por su relevancia", señaló.

Sobre las diferencias públicas entre ambos ministros, el canciller le bajó el tono, al señalar que "mete ruido, llama a la controversia, que se hace pública, pero no es malo que de vez en cuando haya debates en el gobierno sobre algún tema".