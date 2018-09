"Macri viajó a los Estados Unidos para calmar a los mercados y renuncia el Presidente del Banco Central, responsable del endeudamiento más brutal que vivió la Argentina en su historia, desnudando la crisis que atraviesa nuestro país y el gobierno", afirmó Felipe Solá.

"Caputo duró tan sólo 103 días al frente del Central y reafirma, como venimos sosteniendo, que el problema de este gobierno no es de personas, sino de políticas. Macri debe clarificar la salida de quien promovió hace pocas semanas. El 2018 terminará con un endeudamiento del 111% del PBI, con una inflación de no menos del 45. (la más alta desde 1991) y una pérdida de capacidad de compra del salario no inferior al 15%", completó el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.

"La actuación de Caputo, a quienes funcionarios macristas definían como el "Messi" de las finanzas, tanto como Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central, ha sido desastrosa para los intereses de nuestro país y para toda la sociedad. Responsable de las corridas cambiarias, una fuga de capitales récord, y un endeudamiento que comprometerá a los futuros gobiernos. Su renuncia implica el llano reconocimiento que las decisiones de política cambiaria ya no se tomarán en Argentina, sino en Washington", declaró Solá.

"Espero que con la renuncia de Caputo actúe la justicia y la Oficina Anticorrupción para investigar su actuación en el Ejecutivo y en el Banco Central y que se le impida su regreso al sector financiero privado al que tanto benefició en sus gestiones", finalizó Felipe Solá.