El precandidato a presidente y líder de Red por Argentina, Felipe Solá, considera que el próximo jefe de Estado debe pensar en gobernar cuatro años solamente. En declaraciones a la prensa, Solá afirmó "quiero salir con un país mejor del que encontré, con prestigio. No con poder. Así das la seguridad a amigos y adversarios que no vas a construir poder. Que no es poco".

Posteriormente, afirmó que "hacen falta acuerdos para ganar y acuerdos para gobernar". Agregó que "para mi vamos a ir a balotaje, pero la mitad más uno de ese balotaje no basta para que un gobierno tenga solidez política".

Al ser consultado sobre la corrupción, sostuvo que "hay una idea que toda la corrupción que ocurrió en el país fue anterior a este gobierno. Y no es cierto. Aprendí a leer tapas y títulos. Hubo corrupción en los gobiernos en general, y hay corrupción en el gobierno de Mauricio Macri. Como lo prueba la negativa de Juan José Aranguren a querer discutir conmigo por las cosas que ha hecho con la plata de la gente con la luz y el gas".

" No me hacen ruido los cuadernos porque el ataque es absolutamente funcional a una política de devastación económica como la actual. No se puede despejar lo estrictamente judicial de lo político", advirtió.