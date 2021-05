En el marco de la puesta en marcha de un estricto confinamiento dispuesto por el presidente Alberto Fernández desde este sábado a las 0 hasta el domingo 30 de mayo, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, justificó este viernes la decisión del Gobierno de la Ciudad de suspender completamente las clases la semana próxima, en lugar pasar a la virtualidad como se dispuso a nivel nacional para las zonas de mayor riesgo epidemiológico.



La decisión del Ejecutivo porteño fue dada a conocer por Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad, el jueves por la noche, en una conferencia de prensa que tuvo lugar unos minutos después de que finalizara el anuncio del Presidente de la Nación.

Y generó respuesta de funcionarios del oficialismo como Nicolás Trotta, por ejemplo, porque previamente desde ese mismo espacio se había iniciado un reclamo judicial que culminó con la intervención de la Corte Suprema, quien le dio el aval a la autonomía del distrito para tomar definiciones en materia educativa.

"Hace dos semanas atrás seguían las actividades económicas abiertas, entonces las clases también continuaron; ahora cambió", sostuvo Acuña en diálogo con radio Continental. En ese sentido, la ministra de Educación porteña fundamentó la decisión adoptada en "el momento de angustia que estamos viviendo todos los argentinos y la situación que no para de crecer en términos sanitarios", en referencia al incremento de casos de coronavirus.



"En diálogo con el Gobierno nacional y por el momento de angustia que estamos viviendo todos los argentinos y la situación que no para de crecer en términos sanitarios, hoy se decidió que todo lo demás se cierra y las clases también", expresó la funcionaria.



"Lo que vimos en estos meses es que la presencialidad no puede ser reemplazada por la virtualidad", insistió Acuña y aclaró que a las familias que decidieron no enviar a sus hijos de forma presencial a la escuela por temor a los contagios, "no se les computan las faltas y se los acompaña con cuadernillos".

Covid, clases presenciales y vacunas

Luego, Acuña expresó que desde el Ejecutivo porteño tienen "la convicción de que la escuela con protocolo es un lugar seguro, tres meses mostramos la evidencia que no es un lugar donde los contagios se propagan".



La funcionaria dijo que en estos tres meses, desde el comienzo de clases presenciales, en la Cuidad hubo un promedio de crecimiento de casos acumulado del 14%, pero que "de las 700 mil personas que transitan las escuelas solo 1,67 % fueron contagios, solo hubo 11.700 contagiados, contra 5,14 % del resto de la Ciudad".

Luego de la decisión de suspender en forma total las clases, Acuña explicó que "se recuperarán estos tres días de forma presencial el lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de diciembre, que con el calor se lleva mejor", en vez de terminar el 17 de diciembre.



Además, dijo que a mediados de junio se prevé "tener vacunado a todo el personal docente" y señaló que están "empadronando la segunda camada de docentes", ya que solo tienen vacunados "a 16 mil personas de 110 mil docentes".



"Ahora hay empadronamiento para docentes y personal estratégico, entre 59 y 55 años y avanzaremos por rango etario, y si las nuevas vacunas siguen el ritmo de entregas comprometido, para mediados de junio, todo el personal docente estará vacunado", afirmó.