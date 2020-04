El Banco Central de la República Argentina (BCRA) le solicitó a los bancos, a través de una nota enviada a las cámaras del sector, que no impongan comisiones de ningún tipo sobre los créditos a pequeñas y medianas empresas que eleven la tasa máxima del 24% aplicada para este sector.



El pedido fue realizado este domingo, a través de un comunicado del Central en el que llamó a los bancos "a respetar la norma de tasas de interés en operaciones de crédito y a no cobrar ningún tipo de comisión -directa o indirecta- que incremente las tasas de interés compensatorio y punitorio".



"Esta norma es de cumplimiento obligatorio en todas las operaciones de crédito", afirmó la autoridad monetaria.



En la misma nota a los bancos, el BCRA aclaró que, "cuando se verifique este incumplimiento en los créditos de la línea especial para Mipymes (tasa nominal anual máxima del 24% para financiar capital de trabajo), esos créditos no serán computables para la disminución de la exigencia de efectivo mínimo en pesos prevista en recientes cambios de normativa (Comunicaciones A 6937, 6943 y 6946)".

"Al mismo tiempo, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias abrirá un sumario y aplicará las sanciones ya previstas por la Ley de Entidades Financieras", aseguró el BCRA.



Por otro lado, convocó a los clientes del sistema bancario que denuncien irregularidades de este tipo o que presenten quejas vía correo electrónico a usuariosmipymes@bcra.gob.ar indicando el nombre de la empresa, cuit, datos completos del apoderado (Representante), la entidad con la cual opera y tiene el inconveniente, la sucursal y toda otra información que facilite la comprensión del problema.