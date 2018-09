"Empieza a parecerme positivo el hecho de que se haya asumido que estamos frente a una crisis importante. Lo primero que hay que tener en cuenta para solucionar un problema es admitirlo y la Argentina tiene un problema serio, en donde la reducción del déficit fiscal es una condición necesaria pero no suficiente. Solamente haciendo eso no se van a solucionar los problemas de Argentina" comentó Juan Manuel Urtubey.



En tanto, el Gobernador de Salta aclaró que: "Por eso me parece que son importantes los esfuerzos que se hagan, primero para arribar al equilibrio fiscal primario, y después para generar condiciones para que la caída de la actividad económica no sea tan brutal, como venimos experimentando en esas últimas semanas y meses, eso es el principal desafío".

De esta manera, y durante declaraciones a radio La Red, comentó sobre una reunión con el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio: "Lo que estamos buscando, más allá de las cuestiones relacionadas con la política, es sentarnos con lápiz y papel a ver de que manera morigerar el impacto de la crisis sobre todos en los sectores más vulnerables".

Al respecto del presupuesto 2019 aclaró que: "No comparto el paquete de medidas anunciado por el Presidente. Sinceramente, no estoy de acuerdo con lo anunciado por el Gobierno, pero creo que si el presupuesto es la herramienta que necesitan para cumplir con el plan económico que ellos tienen establecido hay que ayudarlos a que lo tengan. Independientemente de que no estemos de acuerdo, ¿Por qué?, porque yo no le puedo imponer un presupuesto a un gobierno, siendo yo opositor".

Consultado por si le cree a Macri comentó: "Creo que nosotros sobreestimamos los personalismos en la Argentina. A la Argentina, hoy, no le está creyendo nadie. La pérdida de confianza en la Argentina es brutal, por eso nuestra moneda vale lo que vale. Entonces, pensar que la posición política enérgica de un ministro, de un Presidente, va a torcer la mirada del mercado o del mundo, respecto de la Argentina -que no le ha podido demostrar todavía al mundo si va a poder cumplir con sus compromisos- me parece que, de mínima, es presuntuoso".

Ante la pregunta sobre ¿Qué hubiera hecho Urtubey presidente? indicó: "Un montón de cosas distintas a estas. Creo que hubo una gran oportunidad de ser un gran gobierno a nivel nacional, que pase por arriba las contradicciones de la grieta. Punto dos, me parece que muchas de las cosas que hoy se quieren hacer, había que hacerlas a partir del 2015, no ahora. Si uno analiza el déficit fiscal el 2017 y el 2015, advierte que fue más grande el de 2017 que el de 2015. Si uno analiza cada una de las variables, decimos ´esperamos dos años para empezar a hacer las cosas´".



Y luego subrayó: "Me parece, además, que el problema es que hubo una fuerte descoordinación entre las distintas áreas de gobierno. Entonces, mientras uno se planteaba una meta para bajar la inflación, la otra se trazaba una meta para actualizar el precio de los servicios públicos y otra se planteaba otra. Resultado: todas se cruzaban entre si y terminó fracasando".



Por último, y al respecto de supuestos conspiradores que quieren derrocar al Gobierno comentó: "Gente con mala voluntad siempre va a haber, pero lo importante es que los que tenemos responsabilidades políticas, sociales, seamos consientes que eso no conduce a nada. O sea, ese viejo adagio de “cuanto peor, mejor”, destruyó a la Argentina. Tenemos que empezar a entender eso, por eso creo que tenemos que ser muy prudentes y evitar cualquier tipo de acción que pueda terminar generando zozobra, incertidumbre, en un momento en que en la Argentina nos toca vivir. Creo que hay que ser el doble de prudentes".