Al asumir la secretaría de Comercio Interior, Roberto Feletti, se propuso congelar y retrotraer el precio de algunos productos de la canasta básica. El acuerdo con los supermercados se logró en un marco de tensión con las empresas alimenticias y ya rige el congelamiento de 1.432 artículos en paralelo con la marcha atrás de aumentos que les fueran aplicados durante el mes de octubre. Desde Juntos por el Cambio criticaron duramente en los últimos días los controles de precios que conlleva la medida porque "no ayudan a bajar la inflación". En este marco, una declaración del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la estrategia para frenar la suba generalizada de precios tuvo un sorpresivo eco en el funcionario del gobierno del Frente de Todos.

La inesperada coincidencia manifestada a través de la red social Twitter se da en la antesala de la reunión pautada para esta tarde en Casa Rosada que encabezarán el jefe de Gabinete, Juan Manzur, junto al ministro del Interior, Wado de Pedro. Recibirán a gobernadores de diferentes provincias para buscar avanzar en la instrumentación de los acuerdos de precios en sus respectivos distritos. Rodríguez Larreta fue invitado y está pendiente de confirmación su concurrencia.

Esta mañana, Rodríguez Larreta analizó en declaraciones a Radio Urbana Play uno de las causas de los perseverantes altos índices de inflación en el país. Evaluó: "La inflación es un problema complejo, no tiene una sola causa, hay un problema de emisión monetaria, hay un tema de competencias, de monopolios. Hay que ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia". "Los monopolios no ayudan a bajar la inflación. En general, sin hablar de una industria en particular", explicó quien disputa liderazgo de Juntos por el Cambio con el ex presidente, Mauricio Macri.

En concordancia con el planteo de Larreta de que no ayuda a contener los precios que pocas marcas tengan posición dominante en un determinado mercado, como como ocurre en el país con el alimenticio o de las bebidas, el secretario de Comercio Feletti no dudó en tuitear al respecto: "Vos sabés que sí". La expresión se imprime en la campaña del Frente de Todos que plantea como eje el "sí" a diferentes consignas que considera representar; al mismo tiempo, utiliza la famosa frase irónica de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una entrevista periodística durante el gobierno macrista.

Rodríguez Larreta agregó sobre la cuestión de los precios: "Hay un tema de no tener plan económico, no hay estabilidad, no se invierte y no aumenta la oferta. La manera de controlar los precios es con un aumento de la oferta, pero no hay inversión en la Argentina porque cambian las reglas de juego de un momento para el otro y eso tampoco ayuda".

Este análisis del dirigente de Juntos por el Cambio y la propuesta oficial del gabinete nacional para las góndolas podrían debatirse hoy en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.