Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar



En el arranque de los mensajes televisivos, que desde el próximo domingo inundarán los medios de comunicación durante un mes, mucho gira en torno a la palabra "volver".



Están los que quieren volver, los que cuestionan a los que quieren volver y la tercera vía, que increpa a las dos opciones mayoritarias. Hay spots oficiales y los armados por la militancia, pero en concreto, desde mañana 62.687 horas de campaña electoral en formato mensaje publicitario empezarán a pulular por más de 3.000 medios de comunicación de todo el país.



Un spot de Cambiemos titulado “¿Vos querés volver?” muestra el antes y después de varias obras de infraestructura encaradas por el gobierno de Mauricio Macri, y tras recordar el escrache al Presidente en Suiza, un texto vuelve a preguntar “¿Vos querés volver?”. Hablando de volver, un video del kirchnerismo pregona la “vuelta del asadito” y un hombre desencantado frente a una parrilla fuera de uso, mientras que reflexiona que “en un tiempito todo esto va a mejorar”.



También se preguntan “¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir?” desde la fórmula de Lavagna-Urtubey, donde reparten críticas al macrismo y al kirchnerismo por igual, en una pieza audiovisual rematada con la frase “Hay futuro”.



Dura un mes



Así empieza la recta final de la campaña que finalizará cuando arranque la veda, el viernes 9 de agosto. Poco más de un mes para intentar captar al voto indeciso, con números de encuestas que en promedio siguen mostrando una mejor performance de la fórmula Fernández-Fernández, pero también un repunte en la intención de voto de Macri.



La tranquilidad cambiaria, el acuerdo Mercosur-UE y los fondos frescos que ingresarán desde el FMI parecen asegurarle al gobierno una paz económica desde ahora y hasta las PASO. Los mensajes se escucharán en 2.137 radios AM y FM, y 1.029 señales de cable y TV abierta, la mitad para promocionar candidaturas presidenciales, y el resto para legisladores.



En tanto, las provincias que también elegirán gobernadores -pocos casos tras los mayoritarios desdoblamientos- deberán que repartir sus minutos de difusión para esta categoría electoral. Otras novedades de los comicios: debate obligatorio de candidatos presidenciales y voto desde el exterior por correo. No habrá colectoras y los telegramas se transmitirán desde las escuelas.



Volviendo a la publicidad electoral, los partidos y frentes recibirán minutos de difusión con una fórmula que por un lado garantiza la equidad, pero también considera los resultados de las últimas elecciones. Si bien la campaña televisiva, radial y sobre todo por redes sociales será intensa, también los partidos apuestan al contacto con los votantes.



Del lado peronista, de momento tanto Alberto Fernández, como Cristina Kirchner y Sergio Massa seguirán haciendo campaña cada uno por las suyas. Cristina seguirá presentando su libro “Sinceramente” en distintas provincias -lo hará la semana próxima también- y Alberto realizará actos políticos con sectores que respaldan la fórmula: gobernadores, intendentes, sindicalistas.



Del lado de Cambiemos, la estrategia sigue invariable: Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta inaugurando obras y repitiendo la misma línea argumental: que son obras terminadas, concretas, y que no implicaron redes de corrupción.