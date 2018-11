A cinco meses de abandonar la presidencia del Banco Central, Federico Sturzenegger salió al cruce de Marcos Peña. El economista denunció que el jefe de gabinete le impidió ejecutar una política monetaria más dura. Sturzenegger, como informó BAE Negocios, encabezó una charla en Harvard, desde donde apuntó al ladero de Mauricio Macri. En sus palabras acusó a Peña de haberle impedido ejecutar una política monetaria más dura que, según su visión, le habría permitido obtener mejores resultados en su cruzada contra la inflación.

Sturzenegger contó que debía acudir regularmente a la Casa Rosada a defender su gestión al frente de Central, que se caracterizó por el aumento explosivo en el stock de Lebac. Del otro lado de la mesa, el jefe de gabinete lo miraba escoltado por sus siete asesores económicos. "Yo no entiendo nada de economía pero el resto de las personas que están en esta sala me dicen que no hay que hacer lo que vos decís", lo desafiaba Marcos Peña en esos encuentros en los que el ex presidente de la autoridad monetaria pedía subir las tasas y así hacer más efectiva su política.

El ex funcionario se desligó del fracaso de su estrategia y cargó las tintas contra el círculo íntimo del Presidente que, consideraba, lo ataba de pies y manos a la hora de combatir la suba de precios. El punto culmine de esa tensión llegó en la conferencia del 28-D en la que lo forzaron a cambiar la meta de inflación para que desande el apretón que había aplicado apenas terminaron las elecciones legislativas.

Quien también habló de su paso por la función pública fue el ex viceministro de Hacienda, Sebastián Galiani. Este se mostró orgulloso de la ley que cambió la fórmula de movilidad jubilatoria, la cual implicó un deterioro importante en los ingresos del sector pasivo durante este año.