La Legislatura de Buenos Aires sesionará este martes para tratar una batería de normas fundamentales para la administración de Axel Kicillof, como el proyecto de Presupuesto 2022, la Ley Impositiva y la reforma de la Ley de Ministerios, en tanto que oficialismo y oposición negocian la posibilidad de modificar la norma que limita las reelecciones indefinidas.



Las cámaras desenadores y de dDiputados bonaerenses convocaron a sesiones extraordinarias para las 12 y las 15, respectivamente. De acuerdo a fuentes legislativas y del Poder Ejecutivo, existe un avanzado acuerdo con Juntos para sancionar el Presupuesto 2022 y la Ley Fiscal.



Para ello, hace semanas que los miembros del Gabinete se presentan en la Legislatura para exponer ante diputados y senadores de todos los bloques los principales puntos de la "ley de leyes" enviada por el Gobierno y brindar precisiones sobre las inversiones que se realizarán en cada área el año próximo.

Ya participaron de las reuniones informativas con legisladores los ministros Augusto Costa (Producción),(Hacienda), Cristian Girard (ARBA),(Justicia),(Trabajo) y(Salud)., y un pedido de nuevo endeudamiento de algo más de $90 mil millones, para lo que se requiere de dos tercios de los votos.En la, por lo que en ambos cuerpos se requiere generar consensos para conseguir los votos que le permitan llegar a la mayoría especial.

En simultáneo,. Pero desde el oficialismo advierten que esos acuerdos están supeditados a que sancione el presupuesto.La oposición pide unos 25 puestos en el directorio del Banco Provincia y en el Grupo Bapro, en el Tribunal de Cuentas, en la Contaduría, en la Defensoría del Pueblo, en la Autoridad del Agua y en el Organismo de Control de la Energía Eléctrica.El peronismo ingresó el lunes los pliegos de de designación de cuatro de los ocho directores del Banco Provincia:

En las próximas horas se conocerá quiénes son los restantes nombres requeridos por la oposición para esos puestos que requieren de acuerdo de la Cámara alta, pero ya se habla del ex ministro de Gobierno porteño Bruno Screnci y del ex diputado radical Carlos Fernández.También ingresó al Senado el pliego para quesea el nuevo director General de Cultura y Educación (DGCyE), en reemplazo de, y otro para que el ex secretario General de la Gobernación,, sea el sucesor de-quien se jubilará en febrero- en el Tribunal de Cuentas, el organismo que revisa la ejecución del gasto y los números de las dependencias estatales en territorio bonaerense y de los 135 municipios.Probablemente,-que limita a dos mandatos consecutivos la posibilidad de reelecciones de los intendentes, legisladores, concejales y consejeros-

El problema es que esa norma tomó como el de inicio el que los intendentes estaban cumpliendo a partir de 2015. Pero diversos intendentes del oficialismo y también del PRO y del radicalismo consideran que "ninguna ley puede ser retroactiva".Por ello, se analiza por estas horas modificar el artículo 7° de la Ley para para saldar el debate de interpretación y dejar en claro que el primer mandato a considerar es 2019 y, así, los intendentes podrían reelegir una vez más en las próximas elecciones.Sin embargo, esa discusión genera rispideces dentro de todas las fuerzas políticas: en Juntos,. Los liberales dey la Izquierda tampoco acompañarán la propuesta.

Resta saber si los legisladores que se referencian con intendentes que aspiran a reelegir en sus cargos logran reunir el número.En tanto, otra de las propuestas que se discutirá en las sesiones de hoy es la reforma de la Ley de Ministerios, ingresada ayer por el Senado, para crear las carteras de Transporte, en la que recalará el ex legislador massista; de Vivienda, que será para el ex ministro, y de Ambiente, que ocupará para la diputada nacional de La Cámpora de Lomas de Zamora,A la vez, se reflotará el Instituto Cultural, cuya titular será la ex diputada y ex decana de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata,