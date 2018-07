Por Roberto Di Sandro

rdisandro@cronica.com.ar

La residencia de Olivos es, en estas horas, centro de reuniones de todo tipo. La "mesa chica" del gobierno intensifica sus diálogos, con momentos de tensión, entre algunas grietas que se han abierto dentro de Cambiemos. El partido oficial tiene sus encontronazos, que parten directamente de Marcos Peña, el jefe de gabinete, y algunos dirigentes destacados que se han sentado hace pocos días frente a él, a saber: la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el propio ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne.

En medio de estos tira y afloja se analizan las tarifas, la inflación, los ajustes, la forma en que se establecerán con los dos sectores: el gremial y el empresarial y otras cuestiones candentes que viven generando dentro del país un clima bastante complicado. Esto tiene mucho que ver con la situación que atraviesa la ciudadanía, la que no puede llegar a fin de mes. Los planteos que surgen día a día tienen un solo motivo: la falta de dinero y que ha derivado en la baja notoria del consumo en casi todos los sectores.



El presidente Mauricio Macri viajó a Santa Fe y mientras hablaba en un acto, aquí en Olivos comenzaban reuniones interminables de ese círculo de confianza del mandatario ocupado por Peña, el presidente del Banco Central, Luis Caputo; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y hace poco tiempo por Vidal, Rodríguez Larreta y Dujovne. Peña se cruza, según cuentan, con Dujovne, que tomó el timón de la economía, y otras veces con Frigerio. En este caso porque el joven Marcos, uno de los "ojos" de Macri, no quiere saber nada con el peronismo, al que le tiene desconfianza y también con el propósito de ajustar "al máximo" para terminar con el déficit, situación que no entra en los planes -"en lo que hace a las formas", dicen- del ministro Dujovne. El tarifazo y "todo lo demás que crispa los ánimos" está siendo analizado por el gobierno. Enseguida daremos detalles logrados por Crónica de fuentes autorizadas.

Por qué "no" al desfile

Lo decidió el propio Presidente, ante ciertos informes recibidos. Le indicaron acerca del malestar en las Fuerzas Armadas por los bajos sueldos, pero la máxima decisión se adopta ante ciertos rumores de manifestaciones que se podrían formalizar en torno a la gran parada por ciertos grupos que ya están preparados para reaccionar con fuertes críticas al Fondo Monetario Internacional. "Eso obedece más que a lo otro", le dijeron a Crónica.

Macri piensa viajar a San Miguel de Tucumán y allí sí, presenciar diferentes actos en celebración de nuestra independencia. Hoy habrá una reunión en Olivos para preparar el viaje al Jardín de la República.

Tarifas: ¿un alivio?

Están firmados los nuevos aumentos de tarifas de los servicios públicos. Los dejó Juan José Aranguren "y se cumplirán", remarcan en el gobierno. Pero ahora se adelanta que la presencia del nuevo ministro, Javier Iguacel, aboga por "reducir la forma de pago" y buscar "la manera de no sacrificar tanto el bolsillo de la gente". Hay un plan de pagos previsto y el Presidente le dio el visto bueno. Saldrá a la luz en pocas semanas.

Para todos los gustos

En el enfoque habitual de "Breves y sabrosas", como siempre, se incluyen versiones que recorren todas las esferas.

Se acabaron los timbreos del Presidente en distintos sectores del Gran Buenos Aires. Las amenazas y críticas subidas de tono recomiendan reducir al máximo esos paseos. Así se hizo. El martes, el Presidente iba a recibir a los tamberos, aquejados por una serie de problemas. Parece que se suspendió. ¿Dos salarios? El actual titular de Aerolíneas Argentinas, Mario DellAcqua, que asumirá el comando de la empresa estatal Energética Argentina (ex Enarsa). La pregunta es: ¿percibirá dos salarios? ¿Y el ajuste? Laura Alonso pidió a los 6.000 funcionarios que presenten sus declaraciones juradas. Casi 3.000 cumplieron el requisito total y sorprendió que, dentro los morosos, aparezcan 121 directores de los ministerios de Hacienda, Justicia, Modernización, Producción, Trabajo, Interior y Agroindustria. A ponerse al día muchachos. no se hagan los vivos. En estos años ya nada sorprende. Todo el mundo dice groserías públicamente. Pero cuando se trata del primer nivel, la cosa cambia. El otro día se le escapó -creemos que así fue- un léxico grotesco al Presidente. Dijo "ca..da". Siguió de largo sin inmutarse. Sin dudas las guarangadas están a la orden del día. La última de este segmento y no es versión: Un convenio que vale porque sirve al esfuerzo de los trabajadores por el país. El sindicalista Ramón Ayala firmó el documento para desarrollar el trato de corresponsabilidad gremial para la actividad de cosecha y empaque de limón. El acuerdo fue entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre) y la Asociación Tucumana de Citrus. Una vez más Ayala insistió: "Vamos a terminar con el trabajo en negro definitivamente". Ojalá.

Movilización militar

El gobierno resolvió una movilización de efectivos en la frontera a partir de agosto, para la lucha contra el narcotráfico. En reciente entrevista con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y los comandantes en jefe de las tres armas y de organismos de seguridad, el Presidente resolvió esa movilización militar en la frontera norte, como una acción efectiva y educada para eliminar el ingreso de narcotraficantes al país.

Se irán incorporando nuevos elementos de lucha, ampliándose de tal manera los presupuestos para tal fin, que se sumarán a un incremento en los sueldos del personal castrense.

Nuestro próximo encuentro en estas mismas páginas dentro de siete días y, como siempre, el viernes a las 21.15 por Crónica HD. Mañana, Feliz Día de la Patria para todos.