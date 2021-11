Las declaraciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien sostuvo que "Cristina (la vicepresidenta) se borró en los momentos difíciles" dando a entender que la reciente cirugía a la que fue sometida la ex presidenta por un tema de salud, podría haber sido "planificada", despertó polémica. La ex diputada porteña por el Frente Progresista y Popular, Susana Rinaldi, es una de las personalidades que salió al cruce de la ex ministra de Seguridad de la Nación, a quien le respondió y calificó como "una basurita andante".

"No puede hablar esta muchacha, y no la estoy criticando mal, la estoy tratando con simpatía en este momento, al decir que ella es una basurita andante. Porque ha tenido siempre desde su juventud, y sé de qué hablo, la ignorancia a flor de piel queriendo siempre estar al lado de aquella gente que menoscaba sin ton ni son y que deja bien la conciencia de los ignorantes. Lamento porque es una persona de una gran inteligencia y que hubiera podido quedarse un poco en los días de su vida para decir, ´yo no tengo derecho a decir tanta pavada, si yo sé que la vida es otra cosa´", expresó la ex funcionaria en diálogo con Luis Bremer, en Radio Nacional.

Otras repercusiones:

En esa línea, los candidatos a diputados del Frente de Todos (FdT) por la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro, también opinaron sobre las declaraciones de la presidenta de PRO, y tildaron los dichos de “dolorosos” y los consideraron una “falta de respeto”.

Además, negaron que exista tal intención por parte de la vicepresidenta y recordaron “el gesto” que esta última tuvo con el senador Esteban Bullrich, diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Al ser consultado en radio La Red por las declaraciones de la opositora, Santoro expresó: “Me parece una falta de respeto. La verdad es que yo no creo que valga todo en política”. Y aseguró: “A mí no se me hubiese ocurrido decir que alguien pueda utilizar un problema de salud para ocultar una debilidad. No puedo creer, primero, que lo piense, porque es muy infantil suponer que esto sucede en la vida real y, segundo, menos puedo creer que lo diga”.

Por otra parte, Tolosa Paz se refirió a los dichos de la presidenta de Pro en CNN Radio, donde afirmó: “Me genera muchísimo dolor ver a una sociedad argentina y a una dirigencia política que no detiene su capacidad de descalificar, de generar odio en la sociedad, ni siquiera para respetar una cuestión de salud de una persona”.