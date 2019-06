Luego del cierre de listas, que dejó las fórmulas presidenciales definidas, se instaló en algunos sectores de Cambiemos -entre ellos, el radicalismo- suspender las primarias en los distritos donde no habrá competencia interna entre los candidatos de un partido.

Sin embargo eso no es sencillo porque no depende de una decisión unilateral sino que debe aprobarlo "la mitad más uno de los miembros de cada cámara" del Congreso. Así se refirió al tema el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello quien afirmó además que las PASO "deben cumplirse, ya que la ley no dice que se suspendan porque hay acuerdo" en las postulaciones de cada partido político.

"Las elecciones primarias deben cumplirse, la ley no dice nada de que se suspendan porque hay acuerdo o no. Puede ser que se tornen inútiles, si hay acuerdo y unidad, pero no por eso dejan de estar vigentes", aclaró al respecto.

En ese marco, en diálogo con radio FM Futurock, afirmó que eliminar las PASO "es una decisión política", y "correspondería mandar un proyecto de ley que debe ser aprobado por la mitad mas de uno de los miembros de cada cámara.

La realización de las PASO "está contenida en un ordenamiento jurídico y, más allá de lo bien o lo mal, lo interesado o desinteresado que sea, lo cierto es que tiene que cumplir con normas de modificación que el sistema jurídico prevé", indicó el fiscal.

"Si el Congreso quisiera, a mi modesto entender, por ejemplo, suspenderlas en la Antártida, podría hacerlo si reúne las mayorías que establece el artículo 67 de la ley de PASO", explicó, y agregó: "Si tienen los votos en el Congreso, no es judicializable".

"La suspensión de las primarias depende 100% de los legisladores, y para que sea legal esta decisión se necesita la mitad más uno de los miembros de cada cámara legislativa", ratificó.