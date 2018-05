El Senado había aprobado, en maratónica sesión de 13 horas, con 37 votos afirmativos y 30 negativos, la ley de Emergencia Tarifaria que frenaba el tarifazo y retrotraía los valores a noviembre del año pasado.Sin embargo, según anunció el jefe de Gabinete,, el presidentevetó la ley, por lo que se mantendrán los aumentos en los servicios."La ley ya está vetada porque es una ley irresponsable. No respeta el mandato constitucional. No es facultad del Congreso fijar tarifas. Va en contra del federalismo y atenta contra las provincias. Eso no lo podemos permitir", señaló Peña.La ley disponía también que los aumentos no superaran el índice de variación salarial para usuarios residenciales y el de precios mayoristas para las pymes, y que las empresas del sector energético debían devolver lo que cobraron de más hasta el momento.