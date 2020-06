El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó la necesidad de "buscar el equilibrio entre la angustia de la gente por la cuarentena y el cuidado para evitar el riesgo de contagio" de coronavirus, al ser consultado, en conferencia de prensa, sobre eventuales cambios en las medidas de flexibilización del aislamiento en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.



"Hay una situación natural de muchos días de cuarentena que genera angustia, ansiedad e incertidumbre", admitió Rodríguez Larreta desde la sede del Gobierno porteño, a la vez que insistió en la necesidad de evaluar los datos para continuar tomando decisiones.

El jefe de Gobierno porteño también consideró "preocupante" que en los últimos 15 días haya aumentado un 22 por ciento la circulación en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que anunció que se intensificarán los controles, sobre todo en los medios de transporte público.

"Hay un dato que preocupa y es que aumentó la circulación en toda el área metropolitana, en especial en el transporte público, que es un lugar de riesgo siempre porque se junta mucha gente. Por eso, se consensuó ser más estrictos en el control y que el transporte público sea solo para los trabajadores esenciales", indicó Rodríguez Larreta.

Para ello, los ministerios de Salud, Transporte y Seguridad porteños van a incrementar los controles en los accesos a la Ciudad, sobre todo en Constitución, Retiro y Once, pero también el jefe de Gobierno apeló a "la responsabilidad de los ciudadanos".



La estrategia de incrementar los controles en el transporte público en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue acordada el lunes en una reunión entre los ministros de Salud de la Nación, Ginés González García, con sus pares bonaerense, Daniel Gollán, y porteño, Fernán Quirós.



Allí también se decidió consolidar en un tablero único la información sobre la evolución de la Covid-19 en Ciudad y municipios del Conurbano, más allá de los datos que brinden cada uno de esos distritos.

"Esta una enfermedad que no tiene antecedentes, no hay conocimiento científico sobre la misma, pero a partir de la experiencia de muchas ciudades en el mundo, hablamos prácticamente a diario con alcaldes de otras ciudades, si hay algo que está funcionando en todos lados es el testeo, la detección y el aislamiento. Y eso lo estamos llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires", detalló.

Para luego hablar sobre cómo están viviendo los porteños el aislamiento obligatorio: "Sabemos de la angustia de la gente, estamos llevando una cuarentena larga. Con familias que no mandan a los chicos a la escuela. No podemos ver a los seres queridos. Gente que no puede trabajar. Pero esa cuarentena no permitió fortalecer el sistema de salud. Nos permitió concientizar a la gente. Es muy raro ver a alguien sin el tapabocas. Lo más importante es que hemos logrado evitar el crecimiento exponencial de la cantidad de casos como sucedió en Estados Unidos, como está sucediendo en Brasil y en algunas ciudades europeas".

Larreta también hizo referencia a los primeros resultados del Plan Detectar: "Nosotros tomamos decisiones en base a los datos y a las evidencias. Eso es lo que nos guía. Los datos están hace unos días estable, un poco por arriba de los 500 casos. Tuvimos como casi 15 días de entre 400 y 450, ahí lanzamos el plan Detectar en la Ciudad, aumentó la cantidad de testeos y aumentó la cantidad de contagios. Hoy, el R, la tasa de contagiosidad, está en 1,13. El brote que tuvimos en el Barrio 31 ya bajó de 2,6 en el pico a 0,6. Esto muestra la efectividad del plan Detectar".

El jefe de Gobierno indicó que actualmente se realizan 600.000 llamados por mes para controlar a las personas contagiadas que se encuentran en aislamiento y a los contactos estrechos, por lo que se aumentará de 20 a 69 las personas para hacer entrevistas iniciales, y de 30 a 92 las personas que realizarán los seguimientos.



También explicó que continuarán con los controles al personal de la salud, desde ahora con un test rápido por semana, y que se agregará a los trabajadores de las residencias de adultos mayores, que son 480 en toda la Ciudad.